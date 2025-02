Op veel bloemen die we hier in de winkel of op de markt kopen, zitten gevaarlijke bestrijdingsmiddelen. De bloemen komen vaak uit landen buiten Europa, waar deze middelen gebruikt mogen worden terwijl dat hier verboden is. "Ik wist eigenlijk niet beter."

De laatste dagen werden er weer veel bossen bloemen verkocht voor geliefden, want het is vandaag Valentijnsdag. Uit een peiling van Natuur en Milieu blijkt dat de meeste mensen geen idee hebben waar die bloemen vandaan komen en of er bestrijdingsmiddelen op zitten. Vaak is dit wel het geval.

Bloemen buiten Europa

Uit onderzoek van Pesticide Action Network Netherlands blijkt namelijk dat er veel bestrijdingsmiddelen gebruikt worden bij bloemen die in boeketten terechtkomen. In de dertien onderzochte bossen bloemen werden 71 stoffen gevonden, waarvan bijna de helft (39 procent) zelfs verboden zijn in de Europese Unie.

Dat deze stoffen alsnog in de bossen bloemen komen, komt voornamelijk omdat er veel bloemen van buiten de EU komen. Veel bloemen die wij in de winkel kopen komen uit landen als China, Kenia en Ethiopië, waardoor telers zich dus niet per se hoeven te houden aan de strengere Europese regels.

Klaar voor biologisch telen

Geert op 't Hof is bloementeler in Gelderland. Maar in vergelijking met de marktkraampjes en supermarkten is zijn land nog kaal. "We zitten nu nog in de winterfase", vertelt hij. "Ook omdat het momenteel nog best fris is voor de tijd van het jaar."

Op 't Hofs bedrijf is pas sinds kort overgegaan op biologisch telen. "We hadden nooit echt de bedoeling om biologisch te worden, omdat daar nog niet veel vraag naar is", legt hij uit. Maar die vraag zag hij de laatste jaren groeien. "Dus zijn we daar serieus naar gaan kijken. En toen bleek het dat we daar als bedrijf klaar voor waren."

'Ik wist eigenlijk niet beter'

De bloementeler heeft wel veel ervaring met het gebruik van pesticiden en andere bestrijdingsmiddelen in de bloementeelt. "Ik heb de middelbare agrarische school gedaan en daar hebben ze mij verteld dat dat zo moest. Dus ja, ik wist eigenlijk niet beter."

"Maar gaandeweg kwam ik erachter dat het niet werkt op de lange termijn", gaat hij verder. "Je ziet de kwaliteit van je grond achteruit gaan. Afgelopen jaren hebben we natuurlijk heel veel water op percelen gezien. Dat was bij mij niet te zien."

'Gaat over het principe'

Maar dit betekent volgens Op 't Hof niet dat je de vandaag gekochte bloemen om je partner mee te verrassen meteen moet weggooien. "Ik denk niet dat dat gevaarlijk is, want je eet ze niet op", vertelt hij. "Maar het gaat natuurlijk over het principe, want voor het milieu is het minder goed."

Hoe weet je nou toch dat je een goede biologische bloem hebt die niet onder de pesticiden zit? "Het duidelijkste merk is het Skal-keurmerk", legt de bloementeler uit. Skal is een onafhankelijke toezichthouder die kijkt naar biologische producten in Nederland. "Daaraan kan je het eigenlijk het beste zien."