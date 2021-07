Een minderjarig meisje belandde in het ziekenhuis vanwege ernstige bijwerkingen van een online gekocht geneesmiddel. Bijwerkingscentrum Lareb trekt aan de bel: "Het is letterlijk levensgevaarlijk dat louche sites zomaar zware medicijnen kunnen verkopen."

"En dan geven ze ook nog kwantumkorting als je meerdere medicijnen tegelijk inslaat. Dit is echt volstrekt onverantwoord." Apotheker Evelyn Schuil-Vlassak kan er met haar hoofd niet bij: "Het gaat hier om zware geneesmiddelen, die gevaarlijke bijwerkingen kunnen veroorzaken wanneer ze zonder toezicht van een arts worden ingenomen."

Louche praktijken

De apotheker uit Alphen aan den Rijn is niet te spreken over de illegale website medicijnenkopen.net, die online een breed scala aan zware geneesmiddelen aanbiedt. "In Nederland zijn deze medicijnen normaal gesproken alleen maar op recept verkrijgbaar, en dat is volstrekt terecht."

"Op deze site moet je betalen met bitcoins, dus je hebt geen idee aan wie je overmaakt", vervolgt ze. "Dat is al een teken dat daar louche praktijken achterzitten."

Ernstige psychische problemen

Agnes Kant is directeur van Lareb, het Nederlandse kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins. Ze maakt zich grote zorgen over zware medicijnen die makkelijk op internet zijn in te slaan.

"We kregen onlangs een melding over een minderjarig meisje dat een stimulerend geneesmiddel op de site van medicijnenkopen.net had gekocht. Ze kreeg er ernstige psychische problemen door. Het meisje moest in het ziekenhuis worden opgenomen nadat ze had geprobeerd zichzelf van het leven te beroven."

Bron: EenVandaag Directeur Agnes Kant van Lareb

Levensgevaarlijk

Gelukkig overleefde het meisje de zelfmoordpoging, overwon ze haar schaamte en meldde de ernstige bijwerking bij Lareb. "We vermoeden dat de meldingen die wij binnen krijgen maar het topje van de ijsberg zijn", zegt Kant.

"Veel mensen schamen zich als ze ziek worden door medicijnen die ze online hebben gekocht. De bijwerkingen van veel van deze middelen kunnen levensgevaarlijk zijn. En bovendien weet je bij een aankoop online nooit zeker wat er in de verpakking zit en of de kwaliteit van de ingrediënten niet minderwaardig is."

Geen garantie op veilige productie

Het enorme kwaliteitsrisico van online medicijnen zien ook apothekers: "De koper heeft geen enkele garantie dat een geneesmiddel veilig is geproduceerd en dat de ingrediënten zuiver zijn", zegt apotheker Schuil-Vlassak.

"De website rept erover dat de medicijnen afkomstig zijn van Nederlandse apotheken. Dat lijkt me volstrekt onmogelijk", voegt ze hieraan toe.

Inspectie kan weinig doen

De Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zegt weinig te kunnen doen tegen de illegale websites, die vaak geregistreerd staan in het buitenland. "Ik vraag me af welke andere tools de inspectie heeft om dit tegen te gaan", zegt Schuil-Vlassak. "Ik vind het echt zorgwekkend Je maakt een website, registreert het in ander land en vervolgens kun je doen en laten wat je wilt. Dat is echt heel kwalijk."

We hebben de betreffende aanbieder van de website medicijnenkopen.net om een reactie gevraagd. Op onze emails is niet gereageerd.