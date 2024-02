Bijna acht op de tien mensen heeft last van felle koplampen van tegenliggers op de weg, blijkt uit onderzoek van de ANWB. De bond vraagt daarom om strengere regelgeving voor voertuigverlichting.

"We krijgen er steeds meer klachten over", vertelt Harm Zeven van de ANWB. "Uit onderzoek blijkt dat je tot wel negen seconden verblind kan zijn nadat je in een felle koplamp kijkt. Dat is natuurlijk erg gevaarlijk."

Meer ongelukken

Het is officiel nog niet onderzocht, vertelt Zeven. "Maar we verwachten wel dat het verblinden door autoverlichting tot meer ongelukken leidt. Bij een ongeluk gaan er meestal meerdere dingen fout. Het weer is slecht, of je tegenligger maakt een stuurfout. Maar als je dan ook verblind bent kan je niet meer goed reageren en uitwijken."

Omdat gedegen Europees onderzoek ontbreekt, vraagt de ANWB de overheid om hulp. "We roepen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op om goed naar autoverlichting te kijken. We willen graag weten of moderne lampen voor meer ongelukken zorgen."

Zoveel mogelijk licht, zo min mogelijk verblinding

Meer licht is vervelend voor de tegenligger, maar het biedt juist meer veiligheid voor de bestuurder van de auto met felle lampen. Die ziet door het felle licht meer en dat is precies het dilemma waar autofabrikanten tegenaan lopen vertelt Wilfried van Laarhoven van Dekra, dat onderzoek doet naar veiligheid in het verkeer.

"De fabrikant wil een koplamp maken die zoveel mogelijk licht op de weg schijnt, maar niet verblindt. Dat is een lastig dilemma. En we horen de ANWB zeggen dat koplampen feller worden, maar de laatste zestig jaar zijn de eisen hetzelfde gebleven."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Ook zo'n last van felle koplampen?

Vieze lens

"Vroeger hadden we gloeilampen met dat gele licht", vertelt Van Laarhoven. "Toen kwam er Xenon en nu hebben LED. Objectief gezien maakt het niet uit, maar de kleur van het licht kan als intenser ervaren worden."

"Maar ik denk dat er veel meer aspecten meespelen. Wij keuren de lamp natuurlijk nieuw. Maar wanneer die de weg op gaat kan de buitenlens vies worden. Dan gaat het licht verstrooien. Ook maakt de afstelling van de lampen veel uit. Je ziet bij oudere auto's vaak dat koplampen verkeerd afgesteld zijn. Die moeten natuurlijk wel goed staan."

Hoe je zelf koplampen afstelt

Monteur Lucy van Ostade ziet dat lampen vaak iets te hoog zijn afgesteld. "Dat kan je aangeven bij je garage, maar je kan dat ook heel makkelijk zelf bekijken aanpassen, want bij de meeste normale auto's zit er een knopje in het dashboard."

Hoe je je koplampen goed afsluit? Centraal Beheer adviseert je auto zo dicht mogelijk naar een muur te rijden en een stukje tape te plakken op de bovenste rand van het verlichtingsoppervlak. Vervolgens zet je je auto precies op 10 meter afstand van de muur. Het verschil tussen het stukje tape en waar de lichten dan schijnen, moet 10 tot 12 centimeter zijn.

Naar de garage

Maar heb je geen zin of wil om dit zelf te doen, ga dan even naar de garage, zegt Van Ostade. "Een garage heeft daar zo naar gekeken. Of je nou een halogeen, een led- of een xenon-verlichting hebt, het is allemaal af te stellen. En dat is allemaal heel snel gebeurd en dus niet duur."

Je kunt overigens ook bij je garage afstellen dat je je koplampen iets lager afgesteld willen hebben, maar nog wel binnen de norm. "Het kan allemaal, maar je moet er wel een beetje bij stilstaan."

Laserlicht

Ook de RAI vereniging ziet dat lampen feller worden, maar benadrukt dat dit de veiligheid ook ten goede komt. Daarnaast wijst de brancheorganisatie op een nieuwe innovatie. Het zou namelijk zomaar kunnen dat nieuwe auto's straks uitgerust worden met laserlicht, vertelt een woordvoerder.

"Naast de LED-verlichting wordt er tegenwoordig ook ingezet op een ander type verlichting, namelijk laserlicht. Deze innovatie maakt gebruik van kleine mobiele spiegeltjes die de lichtstralen verspreiden en richten. In tegenstelling tot klassieke lasers zijn deze laserstralen niet schadelijk voor de ogen. Het resultaat is een wit en lichtgevend licht, zonder de verblindende effecten."