Vanaf vandaag gelden er flinke beperkingen voor het verkeer op de Haringvlietbrug. De belangrijke verbinding tussen Rotterdam en Antwerpen is er slecht aan toe en wordt daarom grondig gerenoveerd. De vraag is hoe het met andere bruggen in Nederland staat.

Dat een brug aan flinke renovatie toe is, is niet voor het eerst. Neem de Merwedebrug, die een paar jaar geleden volgens deskundigen bijna op instorten stond. En eerder toonde EenVandaag samen met NH Nieuws al aan dat tientallen bruggen in de provincie Noord-Holland achterstallig onderhoud vertonen en er daardoor 'onacceptabel' veel risico op instorten is.

'Een brug gaat 60 tot 80 jaar mee'

Arie Bleijenberg onderzocht voor onderzoeksinstituut TNO hoe we er in Nederland voor staan met onze bruggen en viaducten. Hij verwacht de komende jaren meer plotselinge renovaties. "In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw zijn er vanwege het toenemende autoverkeer heel veel bruggen gebouwd.

"Een brug gaat 60, 70 of 80 jaar mee, dus je kan een simpel sommetje maken dat nu het moment is dat we massaal moeten renoveren of vervangen."

Niet voorzien bij Haringvlietbrug

Maar wat wanneer moet worden vervangen, daar hebben we in Nederland simpelweg geen zicht op, zegt de onderzoeker. "Het reguliere onderhoud wordt gewoon gedaan, maar vervangen of renoveren zit meestal niet in de plannen. En de kunst is om dat wel te kunnen voorzien."

Bij de Haringvlietbrug is dat volgens hem ook niet helemaal goed gegaan. "Als ze hadden kunnen voorspellen dat dit had kunnen gebeuren, hadden ze eerder kunnen beginnen met de renovatie en was de verkeersoverlast veel korter geweest."

Bij nieuw kabinet op agenda

Paul Poppink van ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland hoopt op meer aandacht en geld voor de bruggen in ons land. "Onze gebruikersgroep is vaak als eerste de klos, omdat zware vrachtwagens de bruggen niet meer over mogen als er problemen zijn. Bovendien is de reistijd veel langer als er veel werkzaamheden zijn of er minder hard gereden kan worden."

Poppink hoopt dat het nieuwe kabinet dit onderwerp op de agenda zet: "Wij hebben het idee dat die hele monitoring van de werkelijke staat van al die bruggen dat dat nog wel kan verbeteren."

'Kijk vooruit bij oude bruggen'

"Hoe staat een brug er nou voor en wanneer moet die echt vervangen worden? Daar moet geld voor vrij worden gemaakt", vindt Poppink.

Maar, onderzoeker Bleijenberg benadrukt dat geld alleen niet voldoende is: "De basishouding bij een deel van de beheerders is dat ze te lang wachten tot er een probleem ontstaat. Bij oude bruggen moet je vooruit gaan kijken en gaan plannen."