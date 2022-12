Belabberd. Zo omschrijft emeritus professor Rob Nijsse de staat van het onderhoud van bruggen in Nederland. "Jaren van geen of weinig inspecties en slecht of zelfs geen onderhoud hebben geleid tot levensgevaarlijke situaties. En dat is nog steeds zo."

Iedereen wist dat dat er iets aan de hand was met de Nelson Mandelabrug in Zoetermeer. Bijna een jaar geleden werd bekend dat er scheuren in de constructie zaten.

Plotseling dicht

De brug werd tijdelijk opgelapt, maar afgelopen weekend moest hij toch plotseling onmiddellijk dicht.

"Afsluiten was een ongelooflijk moeilijke beslissing, er gaat een belangrijke weg onderdoor, de A12, en als je dan moet besluiten om 'm dicht te doen voor passanten is dat niet iets wat je licht doet", zegt raadslid Mariëtte de Leeuw namens de lokale partij LHN Zoetermeer.

'We lopen achter de feiten aan'

Volgens de Zoetermeerse wethouder Marijke van der Meer is er geen acuut gevaar. De brug moet vanwege de kou voor 1 januari afgebroken worden: "De scheuren worden vanwege de kou steeds groter. Dus we moeten maatregelen nemen, hetzij de kap eraf, hetzij de vloerdelen eruit."

Het probleem met de brug in Zoetermeer staat niet op zichzelf, zegt hoogleraar constructieleer Rob Nijsse van de TU Delft. "We lopen een beetje achter de feiten aan. Als we de staat zouden omschrijven van bruggen en viaducten in Nederland dan is dat een heel mager zesje."

'Niet gek dat alles tegelijkertijd komt'

Het probleem is volgens de hoogleraar dat we sinds de jaren 80 de inspectie en onderhoud grotendeels overlaten aan het bedrijfsleven. "Daar plukken we nu de wrange vruchten van. Niet alleen in Nederland, de brug in Genua die ingestort is is daar een triest voorbeeld van."

Dat het nu allemaal een beetje tegelijk komt vindt hij niet gek, want de bruggen zijn allemaal zo'n 50 jaar geleden gebouwd. "Dan kun je verwachten dat je na een halve eeuw een keer heel groot onderhoud moet plegen, of zelfs vervangen", zegt Nijsse. Hij ziet de afgelopen jaren wel verbetering. "Alhoewel ze nog steeds gebonden worden aan allerlei budgetten en besparingen.

Inhaalrace is begonnen

Vanaf volgend jaar trekt het kabinet structureel 1,25 miljard euro uit voor het inlopen van achterstanden bij beheer en onderhoud van de Nederlandse wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen.

Vorige week maakte Rijkswaterstaat de 'Staat van de Infrastructuur' in Nederland bekend. Directeur Michèle Bloem liet toen al weten dat met dat geld niet alle achterstanden opgelost kunnen worden. "Maar de inhaalrace is begonnen."