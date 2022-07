Ben je hondenbezitter, dan is dit beeld waarschijnlijk herkenbaar: je wandelt over de dijk, je hond ziet iets bewegen en begint te graven. Maar dat graven kan gevaarlijk zijn voor de waterveiligheid van de dijk. Waterschappen kost het enorm veel geld.

Nederland kent bijna 18.000 kilometer aan waterkerende dijken. Deze worden per jaar een aantal keer geïnspecteerd. Maar dit jaar viel dijkbeheerder bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta Frank Jansen wel iets bijzonders op: de graafschade door muizen en honden is fors toegenomen: "Met name in het stedelijk gebied is het een groot probleem. Daar lopen veel mensen met hun honden die worden losgelaten en dus beginnen met graven."

'Alles wat een dijk weggraaft is een probleem'

Maar niet alleen in Zwolle, ook in de rest van het land is het te zien. Bestuurder bij de Waterschappen Jeroen Haan herkent het probleem van graafschade in dijken: "Of het nu honden, muskusratten, mollen of muizen zijn. Alles wat een dijk weggraaft is een probleem."

Wat er volgens Jansen aan de hand is, is dat op de dijken muizen lopen die zich snel vermenigvuldigen. Als honden die ruiken, beginnen ze te graven: "Mensen realiseren zich gewoon niet hoe belangrijk die graszoden zijn voor de dijken." Ook Haan noemt dat de grasmat een belangrijk onderdeel van de dijk is. De honden richten dus serieuze schade aan.

Bekijk ook Steeds meer bijtincidenten: mensen onderschatten hoe snel het mis kan gaan met een hond

Topconditie dijk is nodig

Waarom het graven zo schadelijk is? "Die dijken zijn opgevuld met zand en een laag klei. Die kleilaag is de bescherming samen met de graszoden. Als die door de klei heengraven en bij het zand uitkomen, spoelt het water makkelijker de dijk in. Daardoor kan de dijk afbrokkelen als het hoogwater is." Een klein gat kan al een aangrijppunt zijn voor golven, vertelt hij. "Dan wordt het gat steeds groter en groter als de golven elke keer weer stukken klei eruit spoelen."

Met het oog op de extreme weersomstandigheden van afgelopen jaren, wil Jansen extra voorzichtig zijn op de dijken: "Je hebt het vorig jaar al in Limburg gezien met het hoge water. De dijken beschermen ons, en wij moeten de dijken daarom beschermen. Het is daarom belangrijk dat ze in topconditie zijn."

Bron: Waterschap Drents Overijsselse Delta Met een bord sporen waterschappen baasjes aan hun hond in de gaten te houden

Serieuze kosten

Naast dat de waterveiligheid in gevaar zou kunnen komen door de gaten, is het ook nog eens heel duur om de dijken te repareren. "Als er schade is aan de dijk moet overal op de dijk de grasmat weer hersteld worden. Het brengt echt serieuze kosten met zich mee", vertelt Haan. Hij denkt niet dat hondenbezitters dat beseffen.

"Als je twintig gaten hebt zitten moet de aannemer ernaartoe en je bent dan zo een halve dag verder", vertelt Frank Jansen. "Dus over een klein stukje heb je zo'n 400 euro aan kosten. En dat zijn nog maar de kleine gaten." Maar het waterschap doet zijn best doen om de dijken goed te onderhouden: "We zijn echt zuinig op de dijken. Het ene jaar hebben we meer schade dan het andere, maar we moeten zorgen dat mensen zo min mogelijk hun honden laten graven."

Bekijk ook Hondenpoep opruimen kan de helft van de stikstofuitstoot van je hond verminderen

'Meld graafschade'

De graafschade aan dijken betekent volgens Haan niet dat hondenbezitters helemaal niet meer met hun hond over dijken mogen lopen: "Laat hondenbezitters genieten van het wandelen, maar realiseer je wel dat het waterschap kosten moet maken voor het gevaar voor de waterveiligheid. Laat je hond lekker lopen, maar voorkom dat ze gaan graven. En meld het als je graafschade ziet."

Ook Jansen wil meer bewustzijn creëren bij hondeneigenaren: "De hond kan hier niks aan doen, maar de eigenaar wel. Dus voorkom zo veel mogelijk die graafschade."