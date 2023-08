Plastisch chirurgen registreerden in 1,5 jaar 100 ernstige bijtincidenten. De echte cijfers liggen waarschijnlijk veel hoger. Registratie is niet verplicht en een landelijke aanpak afwezig. Dat merkte ook Nadine toen haar zoon werd gegrepen door een hond.

Toen er vanuit de politie vrij weinig gedaan werd met haar aangifte, nam ze het heft in eigen hand.

Van de fiets getrokken

Afgelopen januari werd de 12-jarige zoon van Nadine Boskamp aangevallen door een Mechelse herder. "Hij fietste met een vriend naar huis. Ze gingen over de openbare weg, daar is ook een pad naar een losloopgebied. Daar liep een vrouw met een hond", vertelt ze. Toen de hond de jongens zag, zette hij de achtervolging in.

"Halverwege de straat pakte hij eerst het onderbeen van mijn zoon, trok hem van de fiets. Toen greep hij hem in zijn bovenbeen. En nou ja, mijn zoon maakte natuurlijk wat herrie", zegt Nadine. De hond liet daarom los en ging achter de vriend van Nadine's zoon aan. Ook hij werd in zijn onderbeen gebeten, waardoor hij van de fiets viel, op zijn hand. "Daarna greep hij hem op zijn rug tussen de schouderbladen."

Hechtingen in ziekenhuis

Zijn vader hoorde hem schreeuwen en deed de deur van de achtertuin open, zodat de kinderen naar binnen konden rennen. "Toen jaagde hij de hond de tuin uit", vertelt Nadine. "Hij zag de eigenaar nog staan, maar bekommerde zich eerst om de jongens. Zij moesten naar het ziekenhuis."

Nadine's zoon had flinke verwondingen aan zijn been en moest gehecht worden. Zijn vriend had er ook nog een gebroken pink aan overgehouden. "Gelukkig droegen ze een spijkerbroek en een dikke winterjas", zegt Nadine. "Anders weet ik niet wat er was gebeurd."

'Durfde niet meer door straat te fietsen'

Na 8 maanden heeft haar zoon geen last meer van zijn verwondingen, op de littekens na. "Maar het heeft wel een enorme impact op hem gehad, hij was enorm bang", vertelt Nadine. "We hebben zelf altijd honden gehad, daar is hij nooit bang voor geweest. Maar hij is nu wel voorzichter geworden met andere honden."

"Hij heeft ook een hele tijd niet door de straat durven fietsen. Hij ging via een andere weg naar school", zegt ze daarover.

Excuses aanbieden

De dag erna hebben haar zoon en zijn vader aangifte gedaan bij de politie. Zelf heeft Nadine geprobeerd om de eigenaar van de hond op te zoeken. "Ik zag een vrouw lopen met zo'n hond en heb gevraagd of zij wist wat er was gebeurd. Toen zei ze: 'Ja, dat was mijn hond." Nadine vroeg waarom ze niks had gedaan.

"Ze zei dat als ze er naartoe was gelopen, de hond toch was weggerend. Dat vond ik een hele rare reactie", zegt ze daarover. "Het ging me er natuurlijk ook niet alleen maar om dat ze die hond onder controle had moeten krijgen. Het ging erom dat ze kwam kijken hoe het met de jongens was. Als zoiets gebeurt, kun je op z'n minst langsgaan, checken hoe het gaat en je excuses aanbieden."

Geen evaluatie

Nadine vroeg de eigenaar ook om haar naam en adres, om door te geven aan de politie. "Die gaf ze, dus belde ik de volgende dag de politie om het door te geven. Toen zeiden ze dat ik binnen 2 dagen teruggebeld zou worden. Ik zei: 'Misschien begrijpt u de ernst van het verhaal niet, maar als iemand hier op straat met een mes twee kinderen verwondt, wordt er gelijk actie ondernomen."

Met de aangifte is naar haar weten na 8 maanden ook niks meer gedaan. "Ik was er eigenlijk vanuit gegaan dat die hond in ieder geval geëvalueerd zou worden en dat er zou worden gekeken naar het gedrag, maar nee."

Vragen gemeenteraad

Nadine schreef een brief naar de burgemeester, maar toen ze daar niks over hoorde, schreef ze naar de gemeenteraad. "Daar kreeg ik van verschillende partijen bericht, dat zij dit ook een vreemde gang van zaken vonden en dat ze er vragen over zouden stellen. Toen kwam het bij de burgemeester en is er heel snel gehandeld."

Er kwam een aanlijnplicht voor de hond, en hij moest ook een muilkorf gaan dragen. "Ik heb wel eens gehoord dat het niet voor altijd is, maar ik weet niet voor hoe lang. Soms zie ik hem nog wel eens loslopen, met een muilkorf", vertelt ze.

Onveilig gevoel

Nadine maakt zich zorgen om het feit dat er geen duidelijk stappenplan is voor als er dit soort dingen gebeuren. "Wat is de procedure als een hond iemand aanvalt? Ik wil dat er duidelijk beleid komt in alle gemeenten. Het geeft gewoon een heel onveilig gevoel dat zoiets je kan overkomen en dat er niks mee gebeurt als je er niet zelf achteraan gaat."

"Ja, ik heb de gemeenteraad aangeschreven toen ik daarop werd gewezen," zegt ze, "maar wat als je dat niet weet? Dan weet ik niet of er iets was gedaan en had die hond misschien nog steeds losgelopen."

'Registratie nodig'

Nadine wil vooral dat dit soort incidenten geregistreerd worden. "Als je dat doet, kun je een patroon aantonen als een hond eerder een mens of dier heeft aangevallen." Ook wil ze dat er duidelijke consequenties komen voor eigenaren. "Zodat mensen misschien meer gaan nadenken over wat er kan gebeuren als je hond een ander dier of in dit geval kinderen aanvalt."

"Dat er een straf of boete op komt te staan", stelt ze voor. "En onderneem als eigenaar stappen als zoiets gebeurt. Ga met je hond naar een gedragsspecialist, kijk hoe je het veiliger kan maken voor de omgeving. Dat is ook alleen maar prettiger voor dat dier."