Poep en plas van honden in de natuur is schadelijk voor de omgeving. Het laat veel stikstof en fosfor achter, blijkt uit Belgisch onderzoek. Poep opruimen reduceert volgens ecoloog Wieger Wamelink 50 procent van de stikstofuitstoot van je hond.

Bij het bepalen van de hoeveelheid stikstof in Nederland wordt de neergevallen stikstof gemeten. De stikstof die afkomstig van de poep en plas van honden wordt niet meegenomen in deze cijfers. De stikstof komt in Nederland voor het grootse deel uit de veehouderij en het verkeer. Maar wil je iets doen voor de natuur, dan helpt opruimen van de hondenpoep misschien meer dan je misschien denkt.

Vergelijkbaar met België

Uit het Belgische onderzoek van de Universiteit van Gent bleek dat de uitwerpselen van onze viervoeters 'substantieel' bijdragen aan de hoeveelheid stikstof en fosfor in de natuur. Het leidt ertoe dat bepaalde plantensoorten de overhand krijgen, brandnetels bijvoorbeeld, en andere soorten verdwijnen.

Volgens ecoloog Wieger Wamelink van de Wageningen Universiteit, zijn de uitkomsten in Nederland vergelijkbaar met het Belgische onderzoek. "We laten ze op een vergelijkbare manier uit en geven ze op een vergelijkbare manier eten." Het laatste vergelijkbare onderzoek kwam uit 1993. Wamelink was dan ook erg blij met dit nieuwe Belgische onderzoek. "Het is een enorme aanvulling op onze kennis. Dit geeft in ieder geval een goede aanwijzing hoeveel stikstof er in onze grond terechtkomt."

Bekijk ook Stikstofuitstoot circuit Zandvoort niet goed onderzocht blijkt uit rapport, gevolgen voor Formule 1 onduidelijk

8 gram CO2 per dag

Nederland telt ongeveer twee miljoen honden, die gemiddeld drie keer worden uitgelaten. Volgens Wamelink is in het onderzoek er vanuit gegaan dat de hond één keer per dag poept.

"Het gewicht van deze drol is ongeveer 100 gram, wanneer het vocht eruit gehaald is. In deze drol en plas zit ongeveer 4 gram stikstof per stuk. Dan heb je het dagelijks over 8 gram stikstof per hond, per dag."

Plaatselijk onderzoek

In het Belgische onderzoek bleek dat op sommige gebieden 21 kilogram per hectare per jaar stikstof uit de lucht neerkomt. De ontlasting van honden kwam neer op 11 kilogram stikstof. Belangrijke nuance hierbij is dat het een erg plaatselijk onderzoek is, legt Wamelink uit.

"Deze uitkomsten zijn erg lokaal en dichtbij de stad waar veel honden verblijven onderzocht. Midden op de Veluwe zou het heel anders kunnen zijn."

Opruimen is de oplossing

Volgens Wieger Wamelink, ecoloog aan de Wageningen, is het belangrijk dat mensen de drollen van de honden opruimen.

"Wanneer hondeneigenaren de poep opruimen zou dat zorgen voor een 50% reductie in stikstof. Daarnaast zou bijna alle fosfor niet in de natuur terechtkomen, zolang het maar wordt opgeruimd."