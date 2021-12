Naar het regeerakkoord dat het nieuwe kabinet vandaag presenteerde werd door boeren met spanning uitgekeken. "Er hangt veel van af, het gaat om je toekomst", zegt melkveehoudster Ingrid de Sain.

Het was een van de grootste problemen tijdens de afgelopen formatie: stikstof. Een deel van de bouw ligt erdoor plat, Schiphol heeft ermee te maken en suggesties over het uitkopen van boeren konden op veel kritiek rekenen. Nu het regeerakkoord er eindelijk is, is er meer duidelijkheid en dat is volgens de boeren ook nodig.

'In de uitverkoop'

Melkveehoudster Ingrid de Sain keek met spanning naar de presentatie van het regeerakkoord: "Je ziel en zaligheid zit in je bedrijf en dit gaat over je toekomst." De Sain heeft 100 koeien in het Noord-Hollandse Schellinkhout.

"Ik heb er weinig vertrouwen in, want zelfs 'onze' partij het CDA heeft gezegd dat het opkopen van boerenbedrijven een mogelijkheid is als het niet anders kan", vertelt De Sain. "We zijn wel een beetje door onze eigen partij in de uitverkoop gezet." De Sains dochter wil het bedrijf graag voorzetten, maar of dat gaat lukken en onder welke omstandigheden dat straks kan is nog onbekend.

Onduidelijkheid en onzekerheid

Als dan om 13.30 uur het regeerakkoord wordt gepresenteerd, blijft de toekomst nog steeds onduidelijk voor de boeren. "Het is nog steeds niet duidelijk hoe de maatregelen precies worden uitgevoerd. Dat kan ik hier niet uit opmaken", zegt De Sain nadat ze het regeerakkoord gelezen heeft.

Die onzekerheid en onduidelijkheid herkent ook Jan Willem Erisman, hoogleraar milieu en duurzaamheid in Leiden. "Ik kan wel met haar meevoelen. Pas als de uitwerking gaat plaatsvinden weet je echt waar je aan toe bent." Het is daarom volgens hem het allerbelangrijkst om duidelijkheid te schetsen voor de boeren. "Er moeten goede kaders komen zodat iedereen weet waar in geïnvesteerd moet worden en op welke termijn. Dat is essentieel", zegt Erisman.

Heldere doelen

Het plan van het nieuwe kabinet om de doelstellingen in de wet stikstofreductie te versnellen van 2035 naar 2030 is volgens Erisman realistisch. Driekwart van de kwetsbare natuur in Natura2000-gebieden moet dan een gezond stikstofniveau hebben. "Dat moet zeker kunnen maar hangt wel samen met de uitvoering."

Volgens hem moet samen met de boeren gekeken worden hoe gebieden het best ontwikkeld kunnen worden. "Het is belangrijk om te kijken hoe bepaalde doelstellingen lokaal uitpakken, bijvoorbeeld in het Groene Hart of Drenthe. Daarbij moet het kabinet zorgen voor heldere doelen zodat de uitstoot goed kan worden aangepakt."