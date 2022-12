De EU gaf in 2022 voor het eerst minder subsidie uit voor vleesreclames dan het jaar daarvoor. Maar om iets te veranderen aan ons koopgedrag, helpt minder reclame maken eigenlijk niet.

In de jaarlijkse subsidieronde voor reclamecampagnes is dit jaar zo'n 14 miljoen euro minder geld besteed aan vleesreclames dan vorig jaar. Dat is een halvering van de de hoeveelheid geld die naar deze campagnes ging in 2021. Zuivelreclames kregen 20 procent minder subsidies dan vorig jaar.

Goed begin

"Het is een goed begin. Maar het is eigenlijk te bizar dat er nog steeds geld gaat naar reclamecampagnes voor vlees en zuivel, terwijl we tegelijkertijd een tegenovergestelde voedselvisie hebben", zegt directeur Frederieke Schouten van stichting Dier&Recht.

Of met de verminderde subsidies een trend is ingezet, of dat het toeval is, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder uit Brussel van de Europese Commissie zei tegen Trouw dat er geen doelgericht beleid is om minder subsidies aan vlees- en zuivelreclames te geven.

Gigantische lobby

Volgens Schouten is het bijna een soort traditie dat er nog veel geld gaat naar dit soort reclamecampagnes. "De landbouwlobby is gigantisch en zij oefenen heel veel druk uit om te zorgen dat die geldstroom blijft bestaan."

Marketingexpert Max Kohnstamm herkent dat beeld. "Deze enorme industrie is constant bezig met het aftroeven van elkaars marktaandeel, dat is waarom ze zo graag reclame maken." Volgens Kohnstamm zal die industrie de macht ook behouden totdat de vraag naar vlees en zuivel afneemt.

Vergelijkbaar met roken

En wanneer die vraag afneemt is nog een raadsel. Kohnstamm vertelt dat het te vergelijken is met hoe het destijds ging met sigaretten. "Het duurde zeker 40 jaar voordat mensen hun gedrag echt aanpasten en minder gingen roken." Het enige verschil nu is dat mensen misschien meer noodzaak voelen om duurzamer te eten, denkt Kohnstamm.

Een echte fundamentele verandering van gedrag is daarnaast sowieso niet echt te beïnvloeden door het meer of minder zien van reclames, zegt Kohnstamm. "Een reclame werkt wel als je iemand wil laten kiezen tussen product x of y, maar niet om iemands gedrag te veranderen."

Gedragsverandering

Kohnstamm vertelt dat je er beter voor kan zorgen dat je in de supermarkten zorgt voor veranderingen. "Veel mensen lopen de winkel in zonder boodschappenlijstje, wat er in de winkel gebeurt is dus belangrijk voor hun consumptiegedrag."

"Door supermarkten zover te krijgen dat ze verantwoorde of gezonde producten meer aandacht geven (bijvoorbeeld beter in het zicht), en ze goedkoper te maken, kun je de consument wel andere keuzes laten maken." Op de lange termijn kan dat er volgens de marketingexpert ook voor zorgen dat mensen duurzame producten prefereren boven andere.