Heb je een deurbelcamera, dan kan de politie je beelden vorderen als dat helpt bij een politieonderzoek. Daarvoor waarschuwen advocaten, omdat zo ook jouw adresgegevens in het strafdossier komen en kunnen worden ingezien.

Dat de politie camerabeelden vaak onder dwang vordert, blijkt uit een rondvraag van BNR. En dat dit kan, daar moeten mensen zich echt van bewust zijn, zegt advocaat Hester de Vries van advocatenkantoor Kennedy Van der Laan. Ze legt uit wat het betekent en wat de gevolgen zijn.

'Je moet meewerken'

"Een officiële vordering van de politie betekent namelijk dat je ook móet meewerken", vertelt De Vries. Dus wordt er bij jou in de straat ingebroken of is er een explosie, dan kan het dat de politie de beelden van jouw deurbelcamera wil hebben.

"Doe je dat niet, deel je jouw beelden niet, dan is dat zelfs een strafbaar feit en zou daarvoor een boete opgelegd kunnen worden of hechtenis van 3 maanden", benadrukt ze.

Als bewijsmateriaal

Advocaten waarschuwen nu voor de gevolgen, want als je je beelden deelt met de politie, komen je gegevens mogelijk ook in het strafdossier te staan. "En dan heeft de verdachte er toegang toe", legt De Vries uit.

"De beelden kunnen toegevoegd worden aan het strafdossier als het bewijsmateriaal oplevert", vervolgt ze. "En dan kunnen beelden worden ingezien door de advocaat van de verdachte en mogelijk ook besproken worden met de verdachte, om het bewijsmateriaal scherp te stellen."

Persoonsgegevens in dossier

Naast dat de beelden zelf in het dossier komen, kunnen er meer gegevens in het dossier komen te staan. "Dus mogelijk ook op welke plek de beelden gemaakt zijn en door wie de camerabeelden gedeeld zijn", vertelt de advocaat.

Dus zelfs persoonsgegevens zouden volgens haar in het strafdossier kunnen komen: "En ik kan me voorstellen dat dat een vervelend idee is."

'Sla de beelden niet op'

Je gegevens als beeldenverstrekker buiten een strafdossier houden, is volgens De Vries moeilijk. "Want je bent verplicht om mee te werken bij een vordering", vertelt ze.

Daarom raadt ze mensen aan: "Wat je niet hebt, kun je ook niet delen. Dus ik zou willen zeggen: 'Zorg dat je de beelden niet opslaat.' En als je niet de openbare weg in beeld brengt, dan is de kans dat beelden gevorderd worden, omdat zich daar iets heeft voorgedaan, ook niet aan de orde."

Bekijk ook Meerderheid gemeenten gebruikt ChatGPT en bijna de helft weet niet wat hun medewerkers ermee doen

Locatie vaag houden?

De Vries denkt ook dat het wel anders kan. "Je zou kunnen zeggen dat politie en justitie heel goed moeten nadenken of het wel echt proportioneel is dat ook het precieze adres en de naam van degene die de beelden verstrekt, in het dossier komt."

"Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat de opname in een bepaalde straat gemaakt is, zonder dat je het exacte adres en de naam van de persoon meldt", stelt de advocaat voor.

'Groot belang voor politie'

Tegelijkertijd help je natuurlijk wel de politie als je beelden hebt die van belang zijn. In de database Camera in Beeld van de politie kun je je camera aanmelden. Volgens de politie is het soms van zeer groot belang dat er snel een reconstructie gemaakt kan worden van wat er is gebeurd.

"De kans op een aanhouding is dan het grootst", zegt de politie in een reactie. "Dankzij de database kunnen we heel gericht aanbellen bij burgers die beschikken over goede beelden en hoeven we geen tijd te verspillen omdat we eerst een uitgebreid buurtonderzoek moeten doen."

Gegevens afschermen?

"Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat mensen ook bedenken dat dat betekent dat ze vervolgens gedwongen kunnen worden om die beelden af te staan", zegt advocaat De Vries. Overigens maakt het geen verschil of je je camera wel of niet aanmeldt bij Camera in Beeld. "Als de politie beelden vordert ben je altijd verplicht daar je medewerking aan te verlenen", zegt de politie.

Die bevestigt dat de persoonsgegevens in het dossier komen. "Dit heeft allemaal te maken met een open en eerlijk rechtssysteem." Wel is er ruimte om gegevens van eigenaren af te schermen indien nodig, voegt de politie daaraan toe. "Dit zal in overleg gaan met de zaaksofficier van Justitie."