Al 10 dagen is de 24-jarige Bretly Dorder voortvluchtig. Hij wordt verdacht van meerdere delicten. Hoe kan het dat hij nog steeds niet opgespoord is door de politie? "Je kunt er vanuit gaan dat zo iemand wordt geholpen door anderen."

Dorder wordt gezocht voor de moord op een Rotterdamse psychiater op 13 oktober. En hij wordt ervan verdacht dat hij betrokken was bij een steekincident in Zutphen afgelopen weekend. De laatste dagen werd hij in Duitsland gezocht, nadat een vrachtwagenchauffeur dacht hem gezien te hebben.

Hulp met eerste levensbehoeften

Volgens oud-politiecommissaris Sander Schaepman is de kans erg groot dat iemand als Dorder hulp krijgt van anderen. "Mensen die de persoon van bijvoorbeeld de meest benodigde levensbehoeften voorzien", vertelt Schaepman.

Het komt vaker voor dat een verdachte een tijdje voortvluchtig is, zegt Schaepman. "Iedereen laat digitale sporen achter, bij gebruik van een bankpas of telefoon bijvoorbeeld. Dan ben je vrij makkelijk te vinden. Maar doe je dat allemaal niet, dan wordt het al een stuk ingewikkelder."

'Iemand vinden kan best even duren'

En als de verdachte dan ook nog geen sociaal netwerk heeft, kan het helemaal ingewikkeld zijn, vertelt Schaepman, die ook bekend is van het televisieprogramma Hunted.

"Als je geen sociaal netwerkt hebt, denk aan familie, vrienden, werk of school, dan wordt het al bijna toeval als je iemand ergens ziet. Of dat mensen iemand ergens zien en dat melden", vertelt Schaepman.

Naar het buitenland

10 dagen voortvluchtig zijn, is ten opzichte van andere gezochte personen in Nederland nog niet zo heel lang. "Als je naar de opsporingslijst met meest gezochte personen kijkt van de Nederlandse overheid, dan zitten er behoorlijk wat mensen tussen die langer weg zijn", volgens Schaepman.

"In veel gevallen betekent dat dat die mensen het land uit zijn." Maar dat hoeft niet. "In Nederland hebben we bijvoorbeeld Dino Soerel, die is toch behoorlijk lang voortvluchtig geweest, maar die bleek gewoon ergens in Amsterdam te verblijven."

Prioriteiten bepalen

Het kan ook langer duren door de prioriteit die de politie eraan geeft. "Het kan een afweging zijn om het maar even zo te laten", zegt Scheapman. "Als het heel arbeidsintensief is, of er bijvoorbeeld een tijdje geen enkel teken van leven of een spoor is, of als er verwacht wordt dat er op een andere manier informatie wordt verkregen."

Maar het hangt wel af van de situatie en over welke verdenkingen het gaat. "Je ziet nu ook dat de persoon die gezocht wordt, Bretly, een gevaar is voor de samenleving. Dus wordt alles op alles gezet om hem zo snel mogelijk naar binnen te halen." De politie beschouwt Dodler als vuurwapengevaarlijk en zegt 'dat het van het grootste belang is om hem te vinden, om meer incidenten te voorkomen'.

Vroeg of laat

Uiteindelijk loop iemand altijd tegen de lamp, verzekert Schaepman. Want je maakt vroeg of laat óf zelf een fout, óf iemand die je helpt.

"Dat je bijvoorbeeld ineens een tijd boodschappen doet voor twee personen, terwijl je maar in je eentje bent. Of diegene zegt toch een keer tegen iemand anders dat hij iemand helpt", legt Schaepman uit.