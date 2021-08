Nederland is 'kampioen vleesvervangers'. We hebben een heuse 'Vegan Valley' in het oosten van het land en vanuit de hele wereld komen investeerders, bedrijven en supermarkten naar Nederland voor onze innovatieve technologieën.

5 jaar geleden waren er nog 40 bedrijven in Nederland die zich specifiek bezighielden met ontwikkelen van vleesvervangers, inmiddels zijn dat er 72. Van voedsel met insecten tot een plantaardige biefstuk: wij maken hier bijna alles. En de rest van de wereld kijkt maar wat graag mee naar onze ingrediënten en producten.

Nederland koploper

Volgens innovatiemanager van FoodValley Jeroen Willemsen zit de wereld in een 'eiwittransitie'. En is Nederland koploper. "Eiwitten zijn bouwstoffen die elk lichaam nodig heeft. We halen die nog vaak uit vlees en andere dierlijke producten, maar door vleesvariaties te maken en te eten krijg je ook al die eiwitten binnen, zonder dat je daarvoor de aarde hoeft te belasten", vertelt Willemsen. We gaan dus van dierlijke naar plantaardige eiwitten.

Een van de bedrijven die vooroploopt in die transitie is de start-up Rival Foods. Zij houden zich bezig met het creëren van plantaardig voedsel dat hetzelfde voelt en smaakt als vlees.

Niet meer 'nepgehakt', maar stukken plantaardig vlees

"Waar je nu in de vegaschappen vooral nog kleine kipstukjes en nepgehakt vindt, proberen wij te werken aan de zogeheten whole cuts, dus een vervanger die net zo groot is als een hele spiergroep. En ook dezelfde sappigheid en structuur krijgt als een stuk echt vlees", vertelt mede-oprichter Birgit Dekkers.

En dat begint er steeds meer op te lijken. "Uiteindelijk willen we een plantaardige biefstuk maken, dat is echt de heilige graal."

Insecten in huisdierenvoer

Naast start-ups weten ook de grotere bedrijven deze nieuwe industrie te vinden. Protix in Bergen op Zoom is de grootste insectenkwekerij ter wereld. Zij maken niet specifiek vegaburgers, maar richten zich in de bredere zin op alternatieven voor vlees. Zij kweken bijvoorbeeld larven, waar ze olie en meel van maken dat gebruikt wordt in voer voor huisdieren.

Uiteindelijk is het doel om de insecten ook in eten voor mensen te verwerken. Sinds 2021 zijn de regels van de EU aangepast en morgen insecten - net als in veel andere continenten - gebruikt worden voor menselijke consumptie. Wie weet hebben wij dus binnenkort ook krekels of meelworm op ons bord.

Over de hele wereld naar Nederland

Kortom: in Nederland zijn genoeg bedrijven die zich met deze moderne business bezighouden. "Doordat wij er zo vroeg bij waren, hebben we een immense voorsprong gekregen", legt innovatiemanager Willemsen het succes uit.

"Tegenwoordig vinden bedrijven van over de hele wereld wat ze zoeken in Nederland. "Er is hier al veel innovatie op het gebied van eiwit en vleesvariatie en er zijn genoeg labs die de technologieën hebben ontwikkeld."

Bonenburgers en nuggets van zeewier

"Het blijft misschien onder de radar, maar op globale schaal zijn wij echt de vleesvervangerkampioen, ook voor de export." En al die innovatielabs in onze eigen 'Vegan Valley' zijn dan weer goed nieuws voor de consument.

"Peulvruchten, groenteballetjes, bonenburgers en zelfs nuggets van zeewier. Nergens vind je zo veel keuze als in de Nederlandse vegaschappen." En dat gaat alleen nog maar meer worden, verwacht Willemsen.

