Amerikaanse zakenbankiers van Goldman Sachs voorspellen dat de Europese gasprijs de komende maanden gaat halveren. Erg positieve berichten, maar juichen we dan niet te vroeg? "Veel consumenten staan nog verhogingen te wachten."

Deze voorspelling van Goldman Sachs schetst wel een erg rooskleurig beeld, zegt energiespecialist Jilles van den Beukel van het Haags Centrum voor Strategische Studies. "Dit is het roze scenario. Ze hebben een punt, het wordt rustiger op de gasmarkt. Maar het is te vroeg om te zeggen dat er licht aan het einde van de tunnel is."

Gasprijzen dalen flink

De Europese gasprijzen zijn de afgelopen periode fors gedaald. In augustus piekte de gasprijs op bijna 350 euro per megawattuur, maar intussen is dat gedaald naar zo'n 180 euro per megawattuur. En volgens de analisten van Goldman Sachs duikt deze prijs volgend jaar onder de 100 euro per megawattuur.

Van den Beukel ziet inderdaad veel positieve ontwikkelingen op de gasmarkt. Zo zijn de gasvoorraden vrij goed gevuld. "Dat geeft wat ontspanning", zegt hij. Ook ziet hij een andere belangrijke oorzaak voor de daling van de gasprijs: vraaguitval. "We hebben de afgelopen weken gezien dat die extreme hoge prijzen van augustus tot zoveel vermindering van de vraag leiden, dat die prijzen niet te handhaven zijn op de lange termijn."

Tijd voor compensatie

Wel benadrukt de energiespecialist dat consumenten ondanks deze gunstige ontwikkelingen voorlopig nog niet hoeven te rekenen op een lagere energieprijs. "Gas is nog steeds heel duur, tien keer zo duur als normaal." De prijs die consumenten betalen voor hun energie loopt altijd enkele maanden achter op de prijs die op de gasbeurs betaald wordt.

"Het duurt een tijdje voordat de groothandelsprijs doorsijpelt naar de consument. Veel consumenten staan, vrees ik, nog verhogingen te wachten." Hij benadrukt daarom dat het goed en nodig is dat het kabinet mensen compenseert die hun hoge rekening niet kunnen betalen.

Einde afhankelijkheid van Russisch gas

Volgens Van den Beukel is de gasprijs eerder zo erg gestegen doordat Rusland steeds minder gas naar het Westen stuurt. Nu stroomt er nog nauwelijks Russisch gas naar de EU. "Daardoor moet er op de gasmarkt een nieuwe balans ontstaan", legt hij uit. "En we zien dat de markt z'n werk doet: als de prijs te hoog is, dan zorgt vraaguitval ervoor dat de prijs weer daalt."

Die extreem dure energie zorgt nu nog voor problemen bij huishoudens die de energierekening niet meer kunnen betalen. Toch zijn er lichtpuntjes, ziet Van den Beukel. "Rusland komt aan het einde van zijn capaciteit om ons pijn te doen, dat is een goede ontwikkeling. Vanaf nu gaat het langzaam de goede kant op. De komende jaren zullen de gasprijzen lager worden."