Als jongeren al een herdenking bijwonen, is dat die op 4 mei. Dat blijkt uit onderzoek van de Oorlogsgravenstichting. Daarom wil de stichting jonge mensen zoveel mogelijk betrekken bij de verhalen van oorlogsslachtoffers.

Vandaag bestaat de Oorlogsgravenstichting, die wereldwijd meer dan 50.000 Nederlandse oorlogsgraven beheert, 75 jaar. Met een groot onderzoek kijkt de stichting terug op herdenken in het verleden en vooruit naar herdenken in de toekomst.

Nationale herdenking populairst

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat bijna alle Nederlanders (96 procent) op de een of andere manier oorlogsslachtoffers herdenken. En ruim acht op de tien Nederlanders neemt deel aan de nationale Dodenherdenking.

Aan andere herdenkingen, zoals lokale herdenkingen op 4 mei of een andere dag, wordt minder vaak deelgenomen. En dat geldt dus vooral voor jongeren.

Internationale invulling

Daarnaast blijkt dat iemands leeftijd of levensfase invloed heeft op het belang dat diegene aan herdenken hecht. Zo vinden mensen herdenken naarmate ze ouder worden belangrijker. Vijftigers staan op hun beurt minder open voor een internationale invulling van herdenken dan alle andere leeftijdsgroepen.

De tendens is: het betrekken van andere landen bij herdenken is wenselijk, zolang het nationale aspect niet verloren gaat.

Vreselijk nieuws

Dat de verhalen van nationale oorlogsslachtoffers bij zoveel mogelijk mensen terecht moeten komen, vindt ook Coby van Gelderen. Haar schoonfamilie ligt begraven op het Nationaal Ereveld in Loenen. Daar liggen zo'n 4.000 slachtoffers begraven.

Als ze het graf bezoekt, denkt ze aan de vreselijke gebeurtenissen die haar schoonfamilie moest meemaken. "Het was zo dramatisch allemaal."

Nederland niet neutraal

Coby's man Fred en zijn familie waren joods. "In het begin van de Tweede Wereldoorlog dachten ze nog dat Nederland neutraal zou blijven, net als tijdens de Eerste Wereldoorlog."

"Toen Nederland na een paar dagen capituleerde, zagen ze nog maar één oplossing." Freds hele familie pleegde zelfmoord. Ze werden begraven in Den Haag.

Ondergedoken

"Een drama", zegt Coby. "Fred was als enige over en dook onder op verschillende adressen, waardoor hij de oorlog heeft overleefd. Dat zijn wat mij betreft de echte helden van de oorlog."

De familie werd begraven in een groot familiegraf in Den Haag. Fred ging door met zijn leven en ontmoette Coby. "Hij heeft er nooit meer over gepraat, de hele oorlog heeft hij als een tragische periode opgeborgen."

'Eindelijk op een verdiende plek'

Na Freds overlijden, emigreerde Coby naar Spanje. "Daar las ik per toeval een krantenartikel over het familiegraf in Den Haag. Er waren geen nabestaanden te traceren. Dus toen heb ik contact gezocht met de Oorlogsgravenstichting. Daar vonden ze dat deze mensen een eigen plek hoorden te hebben." Recent zijn ze herbegraven op het Ereveld in Loenen.

Het gebeurde 81 jaar geleden, maar het emotioneert Coby nog steeds enorm. "Het was heel bijzonder. Het kwam zo binnen, de steenlegging was zo'n fantastisch moment. Dat ze eindelijk op een verdiende plek mochten rusten."

Een soort realiteit

Doordat haar overleden schoonfamilie een plek heeft gekregen in Loenen, wordt wat er met hen is gebeurd een soort realiteit, zegt Coby. "Hun verhaal moet verteld blijven worden. Die geschiedenis mag nooit vergeten worden, anders gaat die zich herhalen."

En om de verhalen te blijven vertellen, is de Oorlogsgravenstichting begonnen met het plaatsen van speciale QR-codes bij de graven. Bezoekers kunnen ze scannen om vervolgens het verhaal achter de grafsteen te weten te komen. Coby vindt het prachtig.

