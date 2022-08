Hoewel een meerderheid van de mensen in het EenVandaag Opiniepanel een tijdelijke asielstop steunt, is dat volgens hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis Leo Lucassen geen oplossing. "Ik snap het wel, mensen denken dat dat ademruimte creëert."

Bij een (tijdelijke) asielstop zouden er nog steeds asielzoekers naar Nederland komen. Ze moeten zich melden bij aankomst, maar hun asielaanvraag wordt niet in behandeling genomen. Het betekent niet dat mensen hier niet meer naartoe komen.

Eerlijke verdeling tussen gemeenten

Er is geen sprake van een asielcrisis, maar van een opvangcrisis, zegt hoogleraar Leo Lucassen. "Het grootste struikelblok is de capaciteit van de opvang. Die is te snel afgebouwd." Lucassen denkt dat een oplossing ligt bij een eerlijke verdeling van asielzoekers tussen de gemeenten.

In juni adviseerden de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en de Raad voor Openbaar Bestuur ook al asielzoekers te verdelen naar inwoneraantal van de gemeenten. "Dan krijg je niet hier en daar enorme centra, maar verdeel je het gelijkmatiger", ziet de hoogleraar. "De integratie kan dan ook veel makkelijker worden vormgegeven."

Mensen op straat

Een asielstop lijkt juridisch en wettelijk lastig. "Nederland heeft in 1955 het Vluchtelingenverdrag ondertekend. Een asielstop kan daardoor niet. We hebben ons met dat verdrag verplicht dat mensen die zich hier aanmelden, een procedure moeten krijgen."

Daarnaast vraagt Lucassen zich af of Nederlanders zo'n stop überhaupt wel zouden moeten willen. "Je krijgt dan echt mensen op straat en in tenten, zoals je in Italië en Spanje ook wel ziet."

Deens model

EenVandaag sprak eerder dit jaar met de Deense minister van Immigratie en Integratie over hun aanpak. Naar eigen zeggen houdt Denemarken zich aan de vluchtelingenverdragen. Toch is het Deense vluchtelingenmodel volgens Lucassen problematisch.

"Statushouders die er 10 jaar hebben mogen wonen, kunnen weer worden teruggestuurd. Dat doen ze nu bij mensen uit Syrië, terwijl iedereen weet dat het daar onder Assad nog steeds heel gevaarlijk is."