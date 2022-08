De ene crisisopvang sluit en een paar kilometer verderop opent een andere. Niet logisch, gezien de kabinetsoproep voor extra plekken. Maar volgens de Limburgse burgemeester Palmen wel het gevolg van een gebrek aan langetermijnvisie bij het kabinet.

"Ik had gehoopt dat het kabinet al met een plan kwam. Deze situatie is niet houdbaar", zegt burgemeester Ryan Palmen van Horst aan de Maas.

De ene opvang sluit, de andere opent

Met man en macht stampt Palmens gemeente een nieuwe opvang uit de grond omdat de crisisopvang een paar kilometer verderop sluit. Dit vanwege afspraken met de bewoners en omdat de gymzaal, waarin de crisisopvang was opgezet, weer in gebruik genomen moet worden.

De burgemeester vreest dat als hij zich niet aan die afspraken houdt, het draagvlak bij bewoners voor het opvangen van vluchtelingen zal afnemen. Dus opent vandaag een nieuwe opvang voor 150 asielzoekers op een evenemententerrein een paar kilometer verderop. Echt logisch is het niet, geeft Palmen toe.

'Dat had je eerder kunnen weten'

"We gaven gehoor aan de eerste oproep van het kabinet door in Grubbenvorst (onderdeel van gemeente Horst aan de Maas, red.) voor 2 weken 150 mensen op te vangen. Terwijl we dat aan het realiseren waren, kwam er vanuit het kabinet een oproep om nog eens 225 mensen per veiligheidsregio op te vangen."

Dat doet de gemeente nu op het evenemententerrein. "Terwijl we dat aan het opbouwen zijn, komt er nog eens een verzoek voor 225 asielzoekers. Dan denk ik: dat had je ook wel eerder kunnen weten", zegt de VVD-burgemeester. Hij roept het kabinet op om snel met een langetermijnplan te komen.

Bron: EenVandaag Nieuwe crisisopvanglocatie gemeente Horst aan de Maas

Kabinet voert druk verder op

Het kabinet roept de veiligheidsregio's op nog eens met 5.600 crisisnoodopvangplekken te komen. Die plekken komen bovenop de 5.500 extra crisisopvangplekken die eerder gevraagd werden, waarvan er nu 5.000 gerealiseerd zijn.

De druk op gemeenten wordt verder opgevoerd door ze te dwingen overheidsgebouwen aan te wijzen als opvanglocatie als ze blijven weigeren.

'Geen rijkspand ongemoeid'

Een pijnlijke, maar noodzakelijke manier om op korte termijn meer opvangplekken te realiseren wat woordvoerder van Vluchtelingenwerk Martijn van der Linden betreft.

"Wij vinden dat zolang er mensen in tenten en sporthallen moeten slapen geen leegstaand rijkspand ongemoeid mag blijven. Kabinet kan zich nu niet meer achter gemeenten verschuilen en moet nu vol gas geven. Er staan genoeg kazernes, gevangenissen, kantoorpanden leeg die nu gebruikt kunnen worden."

Bron: EenVandaag Opbouwen nieuwe crisisopvanglocatie in gemeente Horst aan de Maas

Van locatie naar locatie

Intussen merkt burgemeester Palmen dat het vinden van een goede plek steeds lastiger begint te worden. Het draagvlak in zijn gemeente is groot maar ziet hij ook afnemen. Iets waar we voor moeten waken wat hem betreft.

De vluchtelingen die op het evenemententerrein komen, worden opgevangen in woonunits. Zij komen uit een andere opvang in Maashorst. "We slepen nu mensen van locatie naar locatie omdat we het met alle gemeenten niet rondkrijgen."

Eisen om draagvlak vast te houden

De vluchtelingen die voor 2,5 maanden naar de gemeente Horst aan de Maas komen, zijn vluchtelingen uit onder andere Syrië en Afghanistan. Maar, de opvang van alleenstaande mannelijke asielzoekers, dat zag de burgemeester niet zo zitten.

"Om het draagvlak in de omgeving vast te houden hebben we als gemeente de eis gesteld geen 150 alleenstaande mannen op te vangen. We willen een evenwichtig samengestelde groep met vooral families", zegt hij.

Bron: EenVandaag Vluchtelingen vertrekken met de bus vanuit de oude opvanglocatie in Grubbenvorst

'Hier wordt al jaren voor gewaarschuwd'

Vluchtelingenwerk snapt de frustratie vanuit gemeenten goed. "Zij wijzen er terecht op dat deze opvangcrisis niet het gevolg is van een vluchtelingencrisis, maar van politieke keuzes waardoor het asielsysteem al jaren in permanente staat van crisis verkeert", zegt een woordvoerder.

"Dit is geen kwestie van overmacht, waardoor het kabinet is overvallen. Hier wordt al jaren voor gewaarschuwd." Palmen onderschrijft dat: "Ik had gehoopt dat het kabinet al met een plan kwam. Deze situatie is niet houdbaar. Het kabinet moet het óf beter regelen, óf ze moeten zorgen dat er minder mensen komen zodat je de mensen die hier zijn op een humanere manier kan opvangen."