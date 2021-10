Watersporters lozen nog altijd hun vuilwatertank in meren en plassen. Dat moet eindelijk afgelopen zijn, vinden de Unie van Waterschappen en de Tweede Kamer. De toiletten van pleziervaartuigen moeten worden verzegeld, zodat dit niet meer kan.

"Ik zou tijdens de Sneekweek niet in het Sneekermeer gaan zwemmen" zegt bestuurder van het Waterschap Friesland Onno van Galien."Wij monitoren de kwaliteit van het water permanent. Meestal is die goed tot voldoende, maar het kan veel beter, en soms is het ronduit slecht."

Inzamelstations bijna niet gebruikt

Van Galien vindt dat watersporters te weinig doen om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland goed te houden. "Er zijn inzamelstations, maar die worden onvoldoende gebruikt. Te veel mensen lozen hun ontlasting gewoon in plassen en meren."

Ook havenmeester in het Friese Eernewoude Bea Westerdijk merkt dit. "Wij hebben hier een inzamelstation voor vuilwater van schepen. Maar gemiddeld komt er hier één schip per dag. Ik kan alleen maar vermoeden wat de eigenaren van de meeste schepen doen met hun ontlasting."

Makkelijke weg

Sinds 2009 hebben pleziervaartuigen met een toilet aan boord de verplichting om ook een vuilwatertank aan boord te hebben, om daarin de ontlasting op te vangen. Zeilboten en motorboten moeten die tank legen bij speciale inzamelpunten in jachthavens. Maar aan die verplichting lijken zich maar weinig mensen te houden.

Een onbekend maar waarschijnlijk groot deel van de 400.000 pleziervaartuigen heeft de vuilwatertank zelfs niet aan boord. Eigenaren van deze schepen kunnen niet anders dan direct op het oppervlaktewater lozen.

Slot op de scheepstoiletten

De Tweede Kamer is er nu klaar mee. Als de watersporters niet willen luisteren, moet er maar een slot op die scheepstoiletten, vinden zij.

Er is een motie aangenomen van het D66-Kamerlid Tjeerd de Groot en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een vergaande wet in voorbereiding. De vuilwatertanks op schepen moeten worden verzegeld, zodat er geen poep meer uit de boot lekt.

'Ik heb niet het idee dat ik een milieudelict pleeg'

De nieuwe wet roept veel vragen op bij watersporters. Zeiler en jachtontwerper Dick Koopmans jr. ziet het als een beknotting van zijn vrijheid: "Zeehonden poepen ook op het wad, waarom zou ik mijn tank daar niet kunnen legen? Zeilers zien zichzelf als onderdeel van de natuur, en ik heb niet het idee dat ik een milieudelict pleeg als ik mijn tank leeg op zee."

Op zee geldt de verzegeling inderdaad niet, die gaat alleen gelden voor binnenwateren. Maar dat maakt het voor de zeezeilers nog ingewikkelder. "Ik mag lozen op zee, maar dan moet ik die verzegeling verbreken. Als ik weer in de haven kom moet de tank weer verzegeld worden. Dit is onwerkbaar", vindt Koopmans.

'Help booteigenaren financieel dit te regelen'

Ook het Watersportverbond ziet de verzegeling van de vuilwatertanks niet zitten. Directeur Arno van Gerven erkent dat watersporters óók baat hebben bij schoon water, maar vindt deze nieuwe wet niet de oplossing.

"Zolang de infrastructuur van havens niet op orde is, kun je de bezitters van boten hier nog niet verantwoordelijk voor maken. Wij vinden dat er meer tijd nodig is en een betere infrastructuur." Het Watersportverbond roept het ministerie daarnaast op booteigenaren financieel tegemoet te komen om een goede opvang van het vuile water aan boord te kunnen betalen.

Handhaving wordt probleem

Er is dus flink wat weerstand tegen het voorstel. Daarbij is de handhaafbaarheid een groot probleem in dit wetsvoorstel. Rijkswaterstaat zou verantwoordelijk worden voor het verzegelen en controleren van ongeveer 400.000 vaartuigen. Onbegonnen werk, vooral omdat een sanctie alleen bij heterdaad kan worden opgelegd.

Ook de Waterschappen erkennen dat probleem. Maar nadat er jarenlang is geïnvesteerd in communicatie over het probleem en in het aanbieden van inzamelpunten, is het tijd voor een andere plan: een slot op de tank.