Het staat letterlijk in onze grondwet: de Staten-Generaal vertegenwoordigen het hele Nederlandse volk. Maar doet onze Tweede Kamer dat eigenlijk wel? En wat is goede volksvertegenwoordiging? Dat vroegen we aan verschillende experts.

"De discussie wat goede volksvertegenwoordiging is, wordt al zo lang gevoerd als het grondwetsartikel oud is", zegt docent moderne politiek en parlementaire geschiedenis Carla Hoetink van de Radboud Universiteit. Ze legt uit dat het antwoord op de vraag met de tijd verandert en dus niet altijd hetzelfde is.

De juiste afspiegeling

Zo vinden we het nu heel belangrijk dat het parlement een goede afspiegeling vormt van het kabinet. "Herkenbaarheid is vooral belangrijk", vertelt Hoetink. "Denk daarbij aan leeftijd, maatschappelijke achtergrond, etniciteit, regio's, etcetera."

Dat is een verschil met hoe er vroeger over goede volksvertegenwoordiging werd gedacht. Toen was kennis heel erg belangrijk. "200 jaar geleden vonden we dat de knapste koppen van de samenleving in ons parlement hoorden te zitten. Zij moesten samen beslissen wat het beste was voor onze natie."

Tussen de 20 en de 70

Ook leeftijd wordt als een belangrijke factor gezien voor goede volksvertegenwoordiging. Volgens parlementair historicus Bert van den Braak is de Tweede Kamer al enige tijd aan het verjongen: "De gemiddelde leeftijd is nu 45 jaar, met uitschieters van begin 20 en 70."

Het jongste Kamerlid op dit moment is Habtamu de Hoop, van de PvdA. Hij was 22 toen hij aantrad als Kamerlid. Het oudste Kamerlid is Harm Beertema van de PVV, hij is 70 jaar oud.

Nog meer verjonging

Dat demograaf Jan Latten onlangs in een uitzending van WNL beweerde dat de Kamer te jong is om de Nederlandse bevolking te kunnen representeren, is volgens Van den Braak dan ook niet waar. "De Kamer is zelfs iets te oud."

Hoe dat dan zit? Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking 42,4 jaar. Iets jonger dus dan de gemiddelde leeftijd in de Tweede Kamer. Nog meer ruimte om te verjongen, dus.