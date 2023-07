Op twee boerderijen wordt een proef getart met het vaccineren van kippen tegen vogelgriep. Als alles straks werkt zoals zou moeten, is er nooit meer een ophokplicht nodig. Maar dat heeft nog wel wat voeten in de aarde.

De Wageningen Universiteit (WUR) onderzocht verschillende vaccins tegen vogelgriep. Daarvan bleken er twee goed te werken. Die worden vanaf september getest. "Dat gebeurt kleinschalig, met een beperkt aantal dieren", vertelt Bart-Jan Oplaat van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NPV).

Proef van 2 jaar

Dat kleinschalige is vooral omdat er het nodige bij de proef komt kijken. De proef duurt 2 jaar. "Zo lang leeft een legkip", zegt Oplaat. Het vaccin is al getest in het lab en de vraag is nu hoe het in praktijk werkt.

"Ze gaan de kippen vaccineren en na een tijdje worden er een aantal dieren uit gehaald. Die gaan naar Wageningen Bioveterinary Research (onderzoeksinstituut red.). Daar besmetten ze de kippen met het vogelgriepvirus en dan kijken ze of er een transmissie is. En of de dieren zelf ook ziek worden. Dat doen ze meerdere keren in die 2 jaar", legt Oplaat uit.

Samen met andere inentingen

Na de proef moet duidelijk worden of er bijvoorbeeld een booster nodig is voor de kippen, of dat één injectie genoeg is. "Het vaccin wordt toegediend in het ei op de broedladen. 3 dagen voordat de broedperiode voorbij is. Het wordt geïnjecteerd samen met de andere entingen die het ei al krijgt toegediend", vertelt Oplaat.

"Het belangrijkste is die transmissie: de R-waarde moet onder de 1 zijn. Dan zul je dus in de praktijk zien dat als bij een commercieel bedrijf de dieren ingeënt zijn en er een besmetting binnenkomt, het virus uitsterft op stal. Een paar kippen hebben dan het virus, maar het wordt niet doorgegeven."

Regelgeving

De proef wordt nu vanuit de overheid gefinancierd. Maar als het straks in de praktijk wordt toegepast, moet er nog goed naar de financiën worden gekeken. Volgens de voorschriften moet er nu wekelijks gemonitord worden door een dierenarts.

"Maar om dat straks te doen bij commerciële bedrijven? Dat kan niet. Zoveel dierenartsen hebben we niet eens", vertelt Oplaat. "Daar heeft de EU nog niet over nagedacht. Het moet haalbaar blijven om het goed in de gaten te houden."

Kosten

Het grote voordeel van het vaccineren in de praktijk, is dat de ophokplicht nooit meer nodig is. Tenminste, als ook die regelgeving wordt aangepast, zegt Oplaat. "Want volgens de wetgeving moet nu het bedrijf nog ontruimd worden als er antistoffen vanuit de natuur worden aangetroffen."

Als de proef wordt ingevoerd, gaat de consument dat merken in de supermarkt, zegt Oplaat. De prijzen zullen namelijk stijgen, ook als wordt afgesproken dat monitoren minder vaak hoeft en dat gedaan kan worden door de boer zelf. "Farmaceuten zijn geen filantropische instellingen natuurlijk."