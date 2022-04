"Het is een slechte, waardeloze dag. De kippen gaan op dit moment dood in de stal." Op de Barneveldse kippenboerderij van Theo Bos is vogelgriep gevonden en daarmee is het zeer besmettelijke virus tot in het hart van de pluimveesector doorgedrongen.

Theo Bos was donderdag met een aantal vrienden in Duitsland, toen hij werd gebeld door zijn zoon: er gingen kippen dood. Op basis van de verschijnselen vreesde hij gelijk het ergste. "Vannacht om 03.30 kreeg ik het telefoontje dat het vogelgriep was. Er gaat van alles door je heen, maar je kan er ook niks aan doen. Je staat machteloos aan de zijlijn."

Meer dan 40 bedrijven geruimd

Over zijn terrein lopen mannen in gele pakken rond en alleen via een hygiëne sluis kan je binnen komen. "Het NVWA is de baas en er worden voorbereidingen getroffen om de dieren te ruimen. Dat is heel raar voor een ondernemer, die altijd gewend is de touwtjes in handen te hebben", zegt Theo.

Sinds 26 oktober vorig jaar het eerste geval van vogelgriep in Zeewolde werd aangetroffen, geldt er een ophokplicht. Toch zijn er sindsdien al meer dan veertig bedrijven geruimd. Het vermoeden bestaat dat trekvogels de zeer besmettelijke variant van het vogelgriepvirus verspreiden.

Vervoersverbod

Voor bedrijven in de omgeving van de boerderij van Theo Bos heeft de besmetting ook enorme gevolgen. Barneveld staat bekend als kippenhoofdstad en in de wijde omgeving stikt het dan ook van de pluimveebedrijven.

Zeven andere bedrijven binnen een straal van 1 kilometer worden ook geruimd, in een straal van 3 kilometer worden bij de negentien aanwezige pluimveebedrijven kippen gecontroleerd op vogelgriep en de 229 overige kippenboerderijen binnen 10 kilometer krijgen een vervoersverbod. Dat laatste betekent dat er geen kip, ei of mest mag worden vervoerd.

Bekijk ook Risico's van vogelgriep voor mensen nemen toe

Zorgen en stress

Collega-pluimveehouder Martijn van Veldhuizen heeft zijn bedrijf enkele kilometers verderop in Lunteren en ook voor hem heeft de uitbraak grote gevolgen. "De zorgen zijn zeer groot. Het was een paar weken wat rustiger."

"Dinsdag was er een uitbraak in Lunteren en nu weer in Barneveld", vervolgt hij. "We zitten al 6 weken op slot. Het eierenvervoer stagneert en zeker rondom Pasen zijn de eieren hard nodig. De mestopslag is overvol en wij gaan nu nog 30 dagen op slot."

Bron: EenVandaag Martijn van Veldhuizen (archiefbeeld)

'Het kan er niet meer bij'

De pluimveehouderij heeft het volgens Van Veldhuizen al zwaar en daar komt deze uitbraak nog bovenop. "We werken vanwege Oekraïne op het scherp van de snede door de hoge prijzen, het kan er niet meer bij. De marges staan al onder druk."

"Het zijn bijna allemaal familiebedrijven", legt hij uit. "Als wij jaar in jaar uit met deze zorgen en stress onze bedrijven moeten runnen, weet ik niet hoeveel het vol gaan houden."

Bekijk ook Risico's van vogelgriep voor mensen nemen toe

Geen oog voor de gevolgen vervoersverbod

De 30 dagen waarin ze nu geen kippen, eieren en mest mogen vervoeren, zorgen voor grote financiële schade. Voor veel pluimveehouders betekent dat de stal leeg blijft of de stal komt niet leeg. De drama's zijn niet meer te overzien. "Dit knaagt aan je, want het heeft ook grote financiële gevolgen."

Van Veldhuizen vindt dat het vervoersverbod te eenzijdig wordt ingezet en eigenlijk ook geen oplossing biedt. "Dat er alert op de vogelgriep wordt ingespeeld is heel belangrijk, maar de gevolgen die het vervoersverbod heeft zijn groot. Van die 30 dagen afwijken of oplossingen zoeken voor de problemen die daardoor ontstaan is geen optie. Daar is geen oog voor."

Kippen vaccineren

Voor Theo Bos is het nu nog moeilijk te overzien wat de gevolgen zijn van het ruimen van zijn bedrijf. "Er is iemand die een inschatting voor een vergoeding maakt en ik sta wel een paar maanden leeg. Het betekent dat ik voorlopig geen eieren en dus ook geen inkomsten meer heb."

Hij zou het liefst zien dat de kippen gevaccineerd zouden worden tegen de vogelgriep. "Ik vind het heel bijzonder dat er bij mensen tijdens corona bijna een plicht was om te vaccineren en dat we dat niet doen bij pluimvee."