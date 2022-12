Anders dan het woord doet vermoeden, kan de vogelgriep óók mensen besmetten en ziek maken. Alhoewel de kans daarop heel klein is, raakte Ton van Achterberg jaren geleden door domme pech besmet tijdens zijn werk. Wekenlang lag hij ziek op bed.

"Ik kwam er alleen uit om even naar het toilet te gaan", kan hij zich herinneren. De nu 72-jarige Brabander was als jonge kerel na zijn besmetting 'geen knip voor de neus waard', zegt hij zelf. Maandenlang was het voor hem onmogelijk om te werken of sporten.

Op bed liggen

Het gebeurde in 1972, toen Ton als 22-jarige elektromonteur kabels aan het leggen was bij een rivier. "Ik weet het nog goed. Het was warm buiten en ik moest vaak het zweet van mijn gezicht vegen. Maar er waren daar ook veel vogels."

Hij moest die dag overwerken. "Dat ging steeds moeilijker. Ik voelde me niet goed en moest me op een gegeven moment vasthouden om niet te vallen. Toen ik eenmaal thuis was, kon ik niets anders dan op bed liggen."

Ziekenhuis

Veel anders dan daar blijven liggen, zat er niet in. Zijn huisarts stuurde hem door naar een specialist in het ziekenhuis. "De vogelgriep, zeiden ze daar. Maar er was nog heel weinig over bekend. Dus ik moest vooral thuis uitrusten en om de zoveel weken op controle. Meer werd er niet gedaan."

Het virus zit in de ontlasting van zieke dieren. "Volgens de arts die mij onderzocht ben ik daarmee in aanraking gekomen. Door het wegvegen van mijn zweet heb ik vermoedelijk het vogelgriepvirus binnengekregen, vertelden ze."

Grote vermoeidheid

Terwijl Ton wekenlang in zijn bed lag, waren er veel zorgen bij de mensen om hem heen. "Die zagen ineens een sterke, sportieve jongen, kreunend op zijn bed zonder energie. Ik had natuurlijk weleens de griep gehad, maar dit hadden ze nog nooit meegemaakt."

Zelf bleef hij nuchter. "Ik stond er niet bij stil of ik hier iets van over zou houden. Ik was jong en keek er niet zo zwaar tegenaan. Ik was vooral bezig met mijn herstel."

Nieuwe pandemie?

De huidige vogelgriepuitbraak is de grootste in 20 jaar tijd. Alhoewel de kans op een besmetting met het vogelgriepvirus voor mensen zeer klein is en het nu nog niet van mens op mens overspringt, kan daar volgens experts zomaar verandering in komen.

Er zijn maar enkele mutaties in het vogelgriepvirus voor nodig. En als dat het geval is, is de kans op een nieuwe pandemie groot. Er kan dan sprake zijn van een zelfde soort scenario als in 2019, toen het coronavirus zich onder mensen ging verspreiden, waarschuwen experts.

Symptomen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) telde in de afgelopen 20 jaar wereldwijd 863 besmettingen met de huidige vogelgriepvariant H5N1. 455 mensen stierven, maar Ton kan zijn verhaal gelukkig navertellen.

Afgezien van de grote vermoeidheid kan de Brabander zich weinig andere symptomen meer herinneren. Hij had zo'n drie maanden nodig om op te knappen. Daarna kon hij stukje bij beetje weer werken en sporten.

'Huiverig voor vogels'

En langdurige klachten? Die heeft hij er niet aan overgehouden. Of toch eentje dan.

"Ik ben nog altijd huiverig voor vogels", biecht hij op. "Nee hoor, als ik die zie, dan ben ik toch extra voorzichtig. Ik mijd ze liever."