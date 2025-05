Dossier Vogelgriep Laatst bijgewerkt: 16 mei

De vogelgriep is een hardnekkige dierziekte die keer op keer weer opduikt. In tientallen Europese landen zijn er de afgelopen jaren uitbraken geweest. Er wordt gewerkt aan een vaccin, maar die wordt nog niet ingezet in de pluimveesector. Ondertussen groeien de zorgen over de risico's voor mensen.