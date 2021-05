In lockdowntijd zijn er nóg meer trampolines verkocht dan normaal. En dat leverde ook meer bezoekjes aan de eerste hulp op: kinderen belandden vaker in het ziekenhuis met gebroken benen, armen en hersenschuddingen.

De trampolines vliegen nog nét niet de deur uit, merkt Benjamin Visser bij Van Ee Buitenspeelgoed. Vanaf het moment dat corona in ons land kwam, is de omzet van het bedrijf flink gestegen. Het bedrijf richt zich op verschillende soorten buitenspeelgoed: schommels en skelters, maar vooral trampolines in alle formaten.

Run op trampolines door lockdown

Inmiddels hebben ze bij een bevriende ondernemer zelfs extra opslag geregeld om de vraag aan te kunnen. Veel collega-ondernemers kampen met voorraadproblemen door de enorme vraag naar trampolines en de tijdelijke blokkade van het Suezkanaal.

"Als je een goede voorraad hebt, zit je nu aan de goede kant van de medaille", zegt Visser. "Anders loop je veel omzet mis."

Hersenschuddingen, gebroken armen en benen

Niet alleen bij speelgoedbedrijven merken ze de run op trampolines. Dat zien ze ook op de eerste hulp. "We zien aardig wat mensen ten gevolge van trampolineletsel, en dat zijn er meer dan het was", zegt eerste hulp-arts Harm van de Pas van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

"Hersenschuddingen komen we tegen, gebroken polsen, gebroken benen." En dat ziet de arts niet alleen bij kinderen, ook volwassenen komen weleens in het ziekenhuis met letsel door de trampoline. "Volwassenen willen soms ook even laten zien hoe het hoort en breken iets", ziet Van de Pas.

Bron: EenVandaag Met letsel op de eerste hulp na ongeluk met een trampoline

Trampoline-ongevallen maken sprong

Het aantal ongevallen met trampolines zat al voor corona in de lift. Uit niet eerder gepubliceerde cijfers van Veiligheid NL blijkt dat onderzoekers in de periode tussen 2009 en 2018 een 'zorgelijke ontwikkeling' zien in de stijging van SEH-bezoekjes na een trampoline-ongeluk met ernstig letsel.

De onderzoekers zagen de aantallen na een daling sinds 2015 weer oplopen tot 4000. Vooral kinderen in de leeftijd 5 tot 9 jaar belandden met ernstig letsel op de eerste hulp, zo'n 1500 in 2018. "Of dit puur komt door een toename van het aantal verkochte en geplaatste trampolines of dat ook gevaarlijke situaties zijn toegenomen, is niet bekend", schrijven de onderzoekers.

Lockdown-effect op de spoedeisende hulp

Daar komt nog eens bij dat het aantal trampoline-ongevallen vooral tijdens de eerste lockdown flink is gestegen. Uit een ander, onlangs gepubliceerd onderzoek blijkt dat er vorig voorjaar een stijging was van 8 procent ernstig letsel na een val of sprong van een speeltoestel onder kinderen tot 11 jaar. Het aantal ongevallen met een trampoline steeg binnen die categorie zelfs met 68 procent.

Hoe voorkom je trampoline-ongelukken dan? In ieder geval de trampoline op een goede plek neerzetten, weet Visser. "Wat je ziet is dat mensen een trampoline plaatsen met een stenen gemetseld muurtje ernaast met paaltjes. Dat is gevaarlijk."

'Toezicht is allerbelangrijkst'

"Je moet ook toezicht houden als ouders als je kind aan het springen is, dat is het allerbelangrijkste. Dat je ziet hoe ze ermee omgaan, hoe de vermoeidheid of juist de actieve houding van je kind is."

Ook belangrijk: volgens Visser is een trampoline bedoeld voor één persoon. Niet voor twee of meer, zoals we kinderen vaak samen op een trampoline zien springen.

Vallen en weer opstaan

Nu de samenleving weer op gang komt, zal het aantal SEH-bezoekjes ook toenemen. "De vollere terrassen, volle winkels, de drukke Koningsdag. Mensen voelen zich vrijer', ziet Van de Pas. Gelukkig hoeven de meeste kinderen na een verkeerde trampolinesprong niet te worden opgenomen. "Maar soms wel geopereerd, en dat kan een probleem worden als het drukker wordt."

De trampoline in de ban? Nee, vindt arts Van de Pas: "Bewegen is veel belangrijker, stilzitten is schadelijker." En veilig springen is volgens ondernemer Visser zeker mogelijk. "Voor de ontwikkeling van het kind is het ook goed dat ze weten wat de gevaren zijn, dat ze ontdekken wat het is om te vallen en weer op te staan", stelt Visser.