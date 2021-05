Waar het in normale tijden al moeilijk is voor schrijvers om een uitgeverij te vinden, maakt de coronacrisis het er niet makkelijker op. Schrijver Lois Blommestein besloot daarom het heft in eigen hand te nemen, en haar boeken zélf uit te geven.

Voor Lois Blommestein leek corona hét moment om het schrijven weer op te pakken. Vorig jaar maart kwam ze thuis te zitten door de coronacrisis en besloot het boek dat ze ooit maakte, te herschrijven.

Afgewezen

"Ik werk in de thuiszorg, maar we moesten afschalen", vertelt ze over hoe ze het schrijven weer oppakte. "Ik had ineens veel tijd over en besloot een verhaal uit 2016 er weer eens bij te pakken. Het verhaal verdiende meer dan het 5 jaar terug kreeg."

Ze herschreef het verhaal, een thriller, en legde het aan verschillende mensen voor. "Proeflezers waren enthousiast en ik was tevreden, dus ik besloot het weer naar een paar uitgevers te sturen. Wie weet zou het nu beter zijn. Ik wilde het een tweede kans geven." Maar na een stuk of tien uitgeverijen te hebben benaderd, merkte ze dat er weinig ruimte voor haar verhaal was.

Op een stapel

"Er ontbrak iets, maar wat er ontbrak is me niet verteld", vervolgt ze. "Ik krijg vaak een algemene afwijzing terug. Als onbekende en nieuwe schrijver kom je altijd al moeilijk tussen de bekende en ervaren auteurs, laat staan nu tijdens corona iedereen schrijft."

"Je komt op een stapel te liggen en moet geluk hebben om eruit te worden geplukt", zegt Lois. Ondanks de vele afwijzingen, is ze het vertrouwen in haar boeken niet verloren. Lois heeft daarom 6 boeken uitgegeven, maar dan in eigen beheer. "Dat kon via een platform genaamd 'Brave new books'. Je doet dan eigenlijk alles zelf, van cover tot aan binnenwerk en redactie. Self-pubben noem je dat."

Uitgever Mizzi: manuscriptenstop 'onbegrijpelijk'

Het is overigens niet zo dat alle uitgeverijen een manuscriptenstop kennen. "Afgelopen jaar is het aantal manuscripten dat we hebben ontvangen verdubbeld. Over honderden meer hebben we het", zegt Mizzi van der Pluijm van Uitgeverij Pluim. "We lezen ze allemaal. Een manuscriptenstop vind ik onbegrijpelijk, dat zou ik nooit doen", legt ze uit.

"Mensen hebben er uren aan zitten werken, ongelofelijk knap vind ik dat. Alleen al om die reden moeten we er de tijd voor nemen om het te lezen. En misschien egoïstischer: je kunt als uitgeverij een parel missen als je de ingezonden manuscripten niet leest." Van der Pluijm moedigt schrijvers aan om te blijven schrijven: "Allemaal blijven schrijven en allemaal naar ons sturen. We lezen en we lezen serieus. Geef niet op".

Moeilijk tussen komen

Tijdens de coronacrisis schreef Lois ook een trilogie van zo'n 600 pagina's. "Het gaat over huiselijk geweld, seksueel misbruik, intimidatie, traumaverwerking en moord." Proeflezers vonden het spannend, dus het ligt weer bij een aantal uitgeverijen. "Ik heb alle grote namen een manuscript gestuurd, maar krijg tot nu toe weer afwijzing na afwijzing."

"Aan de ene kant ben ik echt teleurgesteld, maar het is gewoon ontzettend moeilijk om er nu tussen te komen. De lezers motiveren mij wel om door te gaan", vertelt ze. "Mijn droom is dat mijn werk gelezen wordt, dat mensen mijn naam kennen en ik een groot bereik krijg."