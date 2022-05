Premier Mark Rutte heeft jarenlang zijn sms'jes gewist. Volgens de landsadvocaat kan het toestel van Rutte maar 20 berichtjes opslaan en moest hij ze daarom wissen. Dat ligt genuanceerder, zo blijkt.

Mark Rutte heeft meerdere mobieltjes, vertelt cyberexpert Ronald Prins. "Zo is er een Sectra-telefoon die hij gebruikt voor geheime gesprekken met collega's, een smartphone waarmee hij het nieuws volgt en een telefoon die hij gebruikt om met iedereen te communiceren. Dat laatste doet hij met de Nokia 301."

Nokia 301

Deze Finse telefoon komt uit 2013 en heeft 64 megabyte aan ruimte. Op het mobieltje kan je duizenden berichten opslaan, zegt Tim Wijkman van Telecompaper, een bureau dat onderzoek doet naar de telecomsector: "Op het toestel heb je bijna onbeperkt ruimte om sms-berichten op te slaan, want zo'n bericht neemt heel weinig ruimte in."

Maar het is wel afhankelijk van de instellingen van de telefoon, vertelt cyberexpert Ronald Prins. "Als hij de berichten op de simkaart opslaat, dan kunnen er inderdaad maar twintig berichtjes worden opgeslagen." Uit navraag van EenVandaag blijkt dat bij de Nokia 301 berichten inderdaad standaard op de simkaart worden opgeslagen, maar dat dit eenvoudig om te zetten is naar opslag op de telefoon.

'Alleen AIVD kan verwijderde berichten terughalen'

Rutte had het met een simpele aanpassing mogelijk kunnen maken dat zijn sms'jes wel teruggelezen konden worden. Al kan het volgens Wijkman zo zijn dat de geheime diensten hem hebben geadviseerd dit niet te doen. "Het zou kunnen dat die telefoon door de inlichtingendiensten is voorzien van software die de opslag op telefoon blokkeert, vanwege de veiligheid."

Kunnen de door Rutte verwijderde berichten nog via de provider teruggegaald worden? Volgens Tim Wijkman niet: "Providers zijn verplicht berichten te bewaren, maar alleen als er sprake is - of een verdenking van - criminele activiteiten mag de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) deze berichten inzien. Dat geldt dus niet voor een Wob-verzoek."