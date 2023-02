De Universiteit Twente zegt afhankelijk te zijn van buitenlandse studenten, omdat te weinig Nederlandse studenten voor een technische studie kiezen. Vooral wat betreft vrouwelijke studenten valt nog een hoop winst te behalen, zeggen experts.

De president van de Technische Universiteit Twente vertelde gisteren in het NOS Journaal dat zijn universiteit niet zonder buitenlandse studenten kan. Dat komt volgens hem omdat maar 15 procent van de leerlingen een technisch profiel kiest op de middelbare school. Experts zeggen dat dat niet één op één oorzaak en gevolg is.

Ook andere profielen kunnen

Het klopt dat maar een klein deel voor het Natuur en Techniek-profiel kiest op de middelbare school. Maar dat betekent niet dat je met een ander profiel niet naar de technische universiteit kunt. Want ook met het profiel Natuur en Gezondheid kom je een heel eind als je een technische vervolgopleiding wil volgen.

Onderaan de streep kiezen bijna evenveel jongens als meisjes voor een profiel waarmee een technische studie gedaan kan worden, maar uiteindelijk kiezen vooral jongens voor een vervolgopleiding in die richting, zet directeur van VHTO, het expertisecentrum genderdiversiteit in béta, techniek en IT, Sahar Yadegari.

De zesjes-jager versus de harder werker

Waarom meisjes nog steeds niet vaak voor een technische studie kiezen, komt door de onbewuste vooroordelen die er nog steeds zijn, zegt Yadegari. "Het begint op jonge leeftijd. We geven jongens en meisjes verschillende ideeën mee. Als we op jonge leeftijd aan jongens speelgoed geven waarbij ruimtelijke ontwikkeling wordt gemotiveerd, zullen ze daar eerder voor kiezen. Meisjes geven we vaker speelgoed dat met zorg te maken heeft."

Maar ook in het onderwijs gaat het nu nog mis, zegt Yadegari. "Als je verwacht dat een leerling vooral goed is in talen en voor de exacte vakken heel erg haar best heeft gedaan, is het belangrijk om te motiveren voor de technische kant te kiezen. Andersom, als je van een jongen verwacht dat hij een zesjes-jager is, ben je eerder geneigd om hem toch de technische richting op te sturen, omdat hij eigenlijk beter kan."

Gedateerd beroepsbeeld

Daarnaast is het beroepsbeeld over technische studies behoorlijk gedateerd, zegt Yadegari. "Voor veel jongeren is het lastig om te zien dat je veel maatschappelijke impact kunt maken met een technisch beroep", zegt ze.

"En als leerlingen denken dat ze sociaal en creatief zijn, wordt al snel gedacht dat dat niet past binnen een technisch beroep. Daardoor wordt dat pad sneller uitgesloten door leerlingen zelf", zegt Yadegari. Terwijl juist in deze sector dit soort type mensen heel erg nodig zijn.

Alle genders nodig voor technologische ontwikkelingen

Yadegari vindt het jammer dat vrouwen nu geen toegang krijgen tot bijvoorbeeld de mooie salarissen in de technische sector. "In de zorg bijvoorbeeld zijn de loner lager. We hebben ook zoveel vacatures in de techniek, dat het nu gewoon jammer is dat we de helft van de bevolking links laten liggen."

Daarnaast moet techniek ook voor elk gender werken, dus zijn ook alle genders nodig in de technische wereld.