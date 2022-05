Al bijna 12 jaar is Mark Rutte minister-president. Maar niet iedereen is even blij met de premier en de fouten die zijn gemaakt onder zijn bewind. Bij een anonieme student is de onvrede zó groot, dat ze elke dag een spotprent tekent tot Rutte aftreedt.

Rutte als S10 met een blote buik, als chihuahua of als Nokia. Het komt allemaal voorbij op het Instagram account iktekenrutteelkedagtothijstopt. Achter de populaire illustraties zit een creatieve student, die liever anoniem blijft.

Geen fan van Mark Rutte

"Vandaag is de 206e dag dat ik hem teken", vertelt de artiest. "Ondertussen is dat wel makkelijk geworden. Ik ken zijn gezichtskenmerken helaas heel goed uit mijn hoofd."

'Helaas', zegt ze, want ze is geen fan van de minister-president. "Ik doe het niet uit een soort liefde voor Rutte. Ik doe het omdat ik eigenlijk klaar met hem ben."

Toeslagenaffaire en woningcrisis

En dat heeft volgens de illustrator vele oorzaken. "Ten eerste de toeslagenaffaire. Ik snap niet dat er iemand kan zijn die daar niet boos om wordt. Ten tweede de woningcrisis, die deels door hem is veroorzaakt."

Niet dat hij daar in zijn eentje schuldig aan is. Maar heel veel problemen zijn volgens haar wel op Rutte terug te voeren, zegt ze. "Ook met de sms'jes, dat hij die verborgen houdt."

'Een vorm van protest'

Ondanks het ongenoegen, is de student toch iedere dag bezig met de politicus. "Het is een vorm van protest, eigenlijk. In de zin van: hoe moet ik dit uiten? Hoe kan ik die boosheid nou overbrengen aan de wereld? Ik kan er zo boos om worden en dan eigenlijk niet zo goed weten wat ik daar mee moet."

Uiteindelijk besloot de student frustraties te uiten via haar tekeningen. "Ik teken sowieso graag om mijn hoofd leeg te maken. En ja, uit woede teken ik dan gewoon Rutte."

Rutte de chihuahua

De premier is op de tekeningen vaak afgebeeld met als een voorwerp of als ander persoon of dier. Zo is op een van de spotprenten Rutte afgebeeld als een chihuahua, met daarbij de tekst: 'Hij bijt niet hoor'.

"Veel baasjes zeggen dat hun chihuahua niet bijt, maar dat doen ze vaak wel." En die gelijkenis vindt ze treffend. "Hij ziet er zo onschuldig uit. Veel mensen denken dat hij het allemaal wel goed doet, maar dat is toch niet echt het geval."

'Nog minstens 3 jaar'

Inmiddels zijn er 206 dagen voorbij sinds de eerste tekening. Maar de laatste illustratie lijkt nog altijd niet in zicht.

"Ik denk nog minstens 3 jaar totdat hij een keer verantwoordelijkheid neemt voor zijn fouten en aftreedt". En de illustrator is bereid om nog 1000 tekeningen te maken voor het zover is: "Ja, dat doe ik dan".