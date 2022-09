Langs lange tafels lopen om je eigen bord vol te scheppen: een buffet is in Nederland een goed ingeburgerde manier om een dinertje te organiseren bij een feestje. Maar in de strijd tegen voedselverspilling is het buffet helemaal niet zo feestelijk.

In de strijd tegen voedselverspilling zouden we moeten stoppen met al die buffetten, zegt Toine Timmermans, directeur van de stichting Samen tegen Voedselverspilling. Hij doet de oproep na aanleiding van een uitspraak van Geertje Zeegers van TooGoodToGo. Zij zei in het Radio 1-programma Geld of je Leven dat er 40 procent van het voedsel dat gemaakt wordt, wordt weggegooid. Een percentage dat overigens genuanceerder ligt.

Een kwart wordt verspild

"Het is een opgerekt feit", zegt Thomas Luttikhold van de organisatie Wastewatchers over die 40 procent. "Het is de bovengrens van het percentage dat ik altijd aanhoud, dat we ongeveer een kwart verspillen", vertelt hij.

"Er is natuurlijk altijd veel discussie over hoe je meet hoeveel we verspillen en of je de hele keten meeneemt. Maar in Nederland verspillen we ongeveer een kwart", zegt ook directeur Toine Timmermans van de stichting Samen tegen Voedselverspilling.

Afvalanalyse

Per Nederlander gooien we ongeveer 34,3 kilogram voedsel per jaar weg. Dat weten we omdat ons afval wordt geïnspecteerd, vertelt Timmermans. "Drie keer per jaar wordt door het voedingscentrum ons afval geanalyseerd. Er wordt dan een steekproef door heel Nederland gedaan en zo komen we tot een betrouwbare schatting van de hoeveelheid voedselverspilling van consumenten."

Timmermans ziet een daling in de cijfers. Maar het verschilt nogal per sector hoeveel er wordt weggegooid, vertelt Luttikhold. "5 procent is voor hele gestandaardiseerde restaurants heel normaal, maar in de zorginstellingen wordt soms 40 procent tot 50 procent van wat ze inkopen weggegooid." Ketenrestaurants of beursgenoteerde bedrijven zijn veel strikter op hun verspilling, zegt Luttikhold. "Omdat dat meteen de resultaten drukt."

Vis, vlees, groente

Maar de absolute voedselverspillers zijn dus de buffetten. "Daar zie je soms dat 30, 35 of 40 procent niet wordt opgegeten", vertelt Timmermans van Samen tegen Voedselverspilling. "Daar moeten we echt gewoon mee stoppen." Bij buffetten is het namelijk vaak zo dat de cateraar tot op het laatste moment én een stukje vlees én een stukje vis én groente wil aanbieden. Er moet iets te kiezen blijven.

"Als jij een feest organiseert, denk dan na hoe je dat kunt doen zonder buffet. Want dat gaat helemaal niet ten kosten van de kwaliteit en de beleving, in tegendeel", besluit Timmermans.

Podcast

De rubriek 'Feit of Fictie?' is nu ook te beluisteren als podcast.