Ophef op social media over zonnebrand: het middel zou volgens influencers die zich eerder tegen vaccins uitspraken kankerverwekkend zijn. Onzin, vinden dermatologen. Maar we moeten wel beter op de houdbaarheidsdatum gaan letten.

Dermatologen Göran van Rooijen van het Spaarne Gasthuis en Klara Mosterd van het Maastricht UMC zijn het erover eens: smeren is en blijft het belangrijkste middel om tegen de zon te beschermen. Maar voor een goede bescherming moet je zonnebrand wel aan wat voorwaarden voldoen.

Minder goed beschermd

Zo kan je zonnebrand die al langer dan een jaar in de la ligt beter laten staan. "Zonnebrand is er op berekend dat het een jaar goed houdbaar is. Oftewel, een jaar lang verwachten wij dat de filters stabiel genoeg zijn dat ze de SPF-factor waar kunnen maken", zegt Van Rooijen.

Daarna beschermt het middel dus veel minder. En dat is dan weer gevaarlijk als je de zon in gaat, voegt hij toe. "Dan denk je: ik heb gesmeerd met factor 30, maar is dat eigenlijk factor 10 of lager geworden. En dan ga je heel laagdrempelig de zon in, met een te slecht werkende zonnebrandcrème."

Brokkelige crème

Hoe lang jouw specifieke zonnebrand houdbaar is, kan je vaak vinden op de fles, vertelt Mosterd. "Zo'n tekentje met een open dekseltje. Dat zegt hoe lang de fabrikant de garantie kan geven dat het nog de beloofde factor heeft na het openen."

En je kunt het soms merken aan de crème. "Die kan wat brokkeliger worden, niet meer zo lekker ruiken. En je verbrandt sneller."

Vaker smeren

Mosterd adviseert om als stelregel voor de houdbaarheid een jaar aan te houden. Al hoef je het product niet meteen weg te gooien als het een dag later is, denkt Mosterd. "Als je niets anders voorhanden hebt, kun je het gebruiken. Dan moet je alleen wel vaker smeren, genoeg gebruiken."

"Eigenlijk moet een tube op zijn aan het eind van het seizoen. Als je echt zo vaak smeert als aangeraden wordt zelfs meerdere tubes."

Kleren, smeren, weren

Bovendien is oude zonnebrand smeren nog altijd beter dan niet smeren. Want niet smeren neemt meer risico's mee, zegt Van Rooijen. "Met mijn stichting Spot the Dot probeer ik jongeren bewust te maken van de gevaren van je niet beschermen tegen de zon. Met name het risico op huidkanker neemt heel snel toe als je je niet beschermd."

Hij heeft een motto bedacht waar iedereen zich aan zou moeten houden. "Kleren, smeren, weren. Oftewel: zorg dat je je goed kleedt ter bescherming, smeer regelmatig en ten minste om de twee uur en vermijd de zon als die het sterkst straalt. Dat is vaak tussen twaalf en drie uur 's middags."