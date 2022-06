Er moeten strenge regels komen waar een zwemdiploma aan moet voldoen. Dat wil de Nationale Raad Zwemveiligheid. "Ouders denken nu dat het allemaal goed geregeld is", zegt directeur Titus Visser. "Maar er zijn geen regels."

Volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) is het de hoogste tijd dat er uniformiteit komt in de eisen die worden gesteld aan zwemdiploma's. "Landelijk is er niets geregeld", zegt NRZ-directeur Titus Visser.

'Iedereen kan zwemdiploma verzinnen'

VVD-Tweede Kamerlid Rudmer Heerema was zelf zwemleraar en merkt een verschil met vroeger. "De zwemvaardigheid is echt achteruit gegaan. Er overlijden elk jaar nog kinderen door verdrinkingen in het zwembad. Dat moeten we zoveel mogelijk voorkomen. Ouders moeten ervan uit kunnen gaan dat als ze hun kinderen laten afzwemmen, hun kind ook echt zwemveilig is."

Heerema komt dan ook met een initiatiefwetsvoorstel. "Op dit moment kan iedereen een zwemdiploma zelf verzinnen en uitdelen. Het is belangrijk dat we één zwemdiploma maken in Nederland waar dezelfde eisen op staan. Heel veel ouders weten niet welk diploma hun kind krijgt. Die onduidelijkheid wil ik weghalen."

Commerciële zwemscholen

De Nederlandse Stichting voor Water- en Zwemveiligheid (NSWZ) vertegenwoordigt de belangen van commerciële zwemscholen in Nederland. Voorzitter Shiva de Winter is niet blij met het plan van Heerema.

"Dit betekent ook een terugval van zo'n 40 jaar voor de zwembranche, de zwemkwaliteit en de zwemveiligheid. Door deze regels wordt het voortbestaan van 600 commerciële zwemscholen en de zwemles aan 100.000 kinderen bedreigd."

Andere afmetingen

De NSWZ vreest dat niet alleen de eisen aan de methode van zwemles veranderen. "Straks moeten zwembaden aan minimale afmetingen gaan voldoen", zegt De Winter. "Zwemscholen zullen verdwijnen, wachtlijsten worden langer, minder kinderen behalen hun zwemdiploma en de zwemveiligheid zal hoe dan ook nog meer onder druk komen te staan."

De VVD ontkent dat dit de opzet van de voorgenomen regels is. "We beperken niets. De lengte van het zwembad maakt me niets uit. Het gaat me niet om de methode, maar een diploma moet overal evenveel waard zijn. Een groot deel van de branche zit hier om te springen. We zorgen ervoor dat kinderen hierdoor beter leren zwemmen."

Discussie over de juiste methode

Over die regels is Nationale Raad Zwemveiligheid momenteel in gesprek met zwemscholen en zwembaden in opdracht van minister Helder van Langdurige Zorg en Sport. Titus Visser (NRZ) erkent dat niet iedereen binnen de wereld van leszwemmen op één lijn zit.

"Een Verklaring Omtrent Gedrag, afspraken over toezicht en eisen aan een zwemdiploma. Dat zullen zaken zijn waar we het snel over eens worden. Over wat een goede methode voor zwemles is, zal discussie zijn."