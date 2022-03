Rode wijn: er worden wel vaker positieve gezondheidseffect aan toegeschreven. Afgelopen weekend kwam er een positief effect bij: rode wijn zou helpen tegen schade door radioactieve straling, stond er in de krant. Maar dat klopt niet, zegt het RIVM.

Afgelopen vrijdag stond er een interview in de Volkskrant waarin werd beweerd dat rode wijn zou helpen tegen radioactieve straling. Hoofd van een nucleaire onderzoeksafdeling, Oleksandr Okunev zei: "Rode wijn bevat antioxidanten die cellen kunnen beschermen tegen de schade die wordt veroorzaakt door radioactieve straling."

Niet verrast

In de Volkskrant zegt Okunev dat er in Transkarpatië massaal rode wijn werd ingeslagen na de kernramp bij Tsjernobyl, omdat het zou helpen tegen de schade. Mensen namen ook andere huis-tuin-en-keukenmiddeltjes toen de jodiumpillen op waren. Die pillen gingen hier in Nederland ook meer over de toonbank, sinds de inval van Rusland in Oekraïne.

Voedingsdeskundige Martijn Katan is niet verrast dat over de uitspraak met rode wijn van Okunev. "Het is natuurlijk geweldig om te horen dat wijn gezond is, liever dan broccoli."

Antioxidanten

Maar wat zijn antioxidanten dan precies? Antioxidant is een bepaalde stof die in rode wijn zit. Deze stof zit onder meer in de schil van blauwe druiven. Deze antioxidanten zouden dan werken tegen radioactieve straling. Maar zegt Martijn Katan: "We hebben lang gedacht dat antioxidanten beschermde tegen kanker en hart- en vaatziektes. Dit is toen in enorme studies uitgezocht en toen bleek dat deze antioxidanten totaal niet hielpen."

Aan die enorme studies deden tienduizenden mensen mee. De onderzoeken zijn niet gedaan met de antioxidanten uit rode wijn, maar met veel betere antioxidanten dan die in rode wijn zitten. Denk dan aan vitamine C en E, wat ook antioxidanten zijn. "Misschien dat grote hoeveelheden zelfs schadelijk zijn", waarschuwt Katan.

Radioactieve straling

Veel dingen op aarde en ook ons eigen lichaam bevatten radioactieve stoffen. Iedereen wordt voortdurend blootgesteld aan natuurlijke stralingsbronnen. Alleen merk je dat niet. Straling zit ook in veel huishoudelijke apparaten, zoals je radio of magnetron.

Maar helpen antioxidanten dan wel tegen radioactieve straling en zou je dus een glaasje rode wijn kunnen nemen om schade tegen te gaan? Nee, zegt stralingsexpert Herman Scheurs van het RIVM. "De hoeveelheid antioxidanten die in wijn zitten zijn er zo weinig, dat helpt echt niet. Je kan beter een loden schort dragen."