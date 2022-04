Een minimumleeftijd voor het kopen van fastfood. Dat wil het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Zorgdeskundige van de denktank Gerard Adelaar zegt dat 'ongezond eten meer schade aanricht dan roken'. Maar dat klopt niet, zeggen experts.

Roken is ongezonder

"Twee van de drie rokers gaat aan het roken dood", vertelt longarts De Kanter. "Er is een bepaald aantal mensen dat overlijdt aan tabaksschade. Dat aantal is groter dan overlijden door te weinig bewegen, alcohol en obesitas bij elkaar." De Kanter vertelt: "Er is geen discussie over mogelijk dat roken een veel groter aantal doden treft."

"Er zijn in Nederland ongeveer 3 miljoen rokers. Van die 3 miljoen rokers zal twee derde zijn pensioen niet halen door het roken", zegt De Kanter. "Als je puur kijkt naar de 5 procent van de mensen met ernstig overgewicht, zie je dat ze eerder overlijden. Maar mensen met milder overgewicht gaan niet eerder dood."

Onderzoek

Pim van Gool, neuroloog aan UMC Amsterdam en oud-voorzitter van de Gezondheidsraad, is het met De Kanter eens: "Van roken zijn de gevolgen glashelder, daar krijg je longkanker van. Iedere dag overlijdt de omvang van een schoolklas aan roken."

Van Gool zegt: "Natuurlijk is ongezond eten niet goed en daar is ook winst te behalen, maar het lijkt mij dat er geen goed onderzoek aan ten grondslag ligt." Artsen Wanda de Kanter en Pim van Gool zijn dus duidelijk: er overlijden meer mensen aan de gevolgen van roken dan aan de gevolgen van ongezond eten.

Verbod op fastfood

Het CDA wil dus een verbod op het kopen van fastfood door kinderen, maar moet je die keuze en verantwoordelijkheid niet bij ouders leggen? "Je kunt daar als ouder niet tegenop", zegt Martijn Katan, hoogleraar Voedingsleer aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Volgens Katan moet je veel verder gaan. "Je moet een omgeving maken die gezonder is en dat gaat dan niet zozeer om fastfood, maar over bijvoorbeeld reclame op internet." Ook is het volgens Katan beter om te bewegen aantrekkelijker te maken. "Ga meer fietsen dan autorijden."