Wat voor effect heeft het succes van een voetbalclub op de stad? Volgens voorzitter Jacco Vonhof van MKB Nederland - fanatiek supporter van PEC Zwolle - heeft zo'n sportief succes economische impact. Maar klopt dat wel? We vroegen het experts.

Groot feest afgelopen weekend in Zwolle: voetbalclub PEC Zwolle promoveert naar de eredivisie. "Die trots zet een stad op de kaart en zorgt voor een positieve dynamiek", zegt Vonhof. "Bedrijven willen zich er vestigen en inwoners willen er wonen."

Gevoel van trots

Dat PEC Zwolle weer terugkeert in de eredivisie zorgt voor veel trots in de Overijsselse stad, ziet ook gemeentewoordvoerder Twan Timmermans. "Iedereen is apetrots dat PEC Zwolle weer gaat promoveren. Voor het gevoel in de stad is dit positief." Al hadden de supporters volgens hem niet anders verwacht: "We gingen er zonder meer vanuit dat ze weer gingen promoveren."

En zo'n gevoel van euforie is niet uitzonderlijk, weet sporthistoricus Jurryt van de Vooren. "Een stad is altijd trots als de voetbalclub kampioen wordt." En vaak ook al daarvoor, vertelt hij: "We merken nu al dat Rotterdam zich aan het opwarmen is voor de zeer waarschijnlijke landstitel van Feyenoord."

'Zwolle zit in de lift'

In Zwolle zijn ze ervan overtuigd dat sportief succes ook goed is voor het imago van de stad. Woordvoerder Timmermans wijst daarbij naar het merkenonderzoek naar steden en streken van adviseur Hendrik Beerda en de Universiteit van Amsterdam. Daarin stond Zwolle in 2019 nog op de 16de plek, vorig jaar was dat de 12de plaats.

"We zien dat Zwolle in de lift zit. We zijn gestegen qua waardering en imago", zegt Timmermans. "En dat ondanks de degradatie van PEC Zwolle vorig jaar", grapt hij. Volgens hem wordt Zwolle gezien als 'een vriendelijke en gastvrije stad, waar mensen nog naar elkaar omzien'. En dat wordt als een 'verademing' gezien ten opzichte van andere steden, denkt de woordvoerder.

Aantoonbaar verband?

Met de stad gaat het dus goed, maar of dat alleen te danken is aan het succes van de plaatselijke voetbalclub, zoals MKB-voorzitter Vonhof beweert? Dat betwijfelen experts. Zo is sportmarketeer Bob Oosterhout 'heel positief' over de invloed van voetbal en sport, 'maar helaas is de impact van sport niet zo groot als hier wordt gesuggereerd'.

"Ik kan me niet voorstellen dat er bedrijven zijn die zich in een stad gaan vestigen omdat daar een voetbalclub is, of dat er mensen zijn die naar een stad verhuizen omdat daar een voetbalclub zit. Dat is helaas niet het geval", zegt Oosterhout. Sporthistoricus Jurryt van de Vooren sluit zich daarbij aan: "Daar is geen enkel aantoonbaar verband tussen."