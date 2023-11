Het aantal meldingen van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing stijgt enorm. Daarom moet het meldpunt 144 'Red een Dier' op korte termijn flink worden uitgebreid met meer medewerkers, zegt de politie.

"Het meldpunt is de afgelopen jaren in omvang gestegen", zegt Joop de Schepper, die vanuit de politie verantwoordelijk is voor het thema dieren. "We hebben heel lang op zo'n 50.000 meldingen per jaar gezeten. Die zien we oplopen tot zo'n 135.000, nu al dit jaar. Dat worden er wel 150.000."

Meldpunt 144

Bij het meldpunt 144 'Red een Dier' wordt een melding beoordeeld en gekeken of de politie, dierenambulance, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) erop af moeten.

"We zitten echt aan het maximum. Dat zouden we wel willen vergroten", zegt De Schepper. "Dan kunnen mensen in de uitvoering effectiever werken."

Aan het plafond

Het meldpunt zit aan het plafond, zegt De Schepper. "Dat betekent dat meldpunt niet alle uren geopend is, terwijl er wel vraag is. Bijvoorbeeld in avond. Dan komen meldingen terecht bij 0900 of 112. Zaken die zijn bedoeld voor de dierenambulance of inspectie vallen dan weg. Daarmee houd je niet alles bij elkaar."

De Schepper wil meer mensen bij het meldpunt, maar ook versterking met expertise. "Geef ons meer mogelijkheden in termen van opleiding en spullen voor de bestaande specialisten."

Animal cops

De dierenpolitie en het bijbehorende meldpunt kwamen er als grote wens van de PVV, tijdens het kabinet-Rutte I. Aanvankelijk hoorden daar 500 fulltime 'animal cops' bij. Nadat de gedoogconstructie met de PVV klapte, werd ook de dierenpolitie opnieuw ingericht.

De fulltime dierenagenten zijn nu zogenoemde 'themahouders', die naast hun dagelijkse werk meldingen over dieren behandelen. Er zijn nu ruim 300 agenten met het specialisme 'dieren' actief, die in basisteams door het hele land werken. Jaarlijks onderzoeken ze zo'n 50.000 zaken waar politiebevoegdheden voor nodig zijn. "Zaken met betrekking tot witwassen, huiselijk geweld, zedendelicten en dierengevechten."

'Probeergedrag' op dieren

Dierenverwaarlozing en dierenmishandeling zijn vaak een belangrijk signaal dat er meer mis is, zegt De Schepper. "Vaak is het wel een indicatie, dat zien we bij jeugd, hoe ze omgaan met dieren, dat zien we bij huiselijk geweld, maar zelfs bij levensdelicten en zedendelicten", legt hij uit.

"Dan lijkt het wel alsof er eerst 'probeergedrag' is met dieren". De Schepper: "Waar dieren in nood zijn, zijn vaak ook mensen in nood."

Konijn doodgeslagen

Zo werd Fouad L., die in Rotterdam drie mensen doodschoot, eerder veroordeeld voor dierenmishandeling. Met een kruisboog schoot hij op vissen en hij doorboorde een duif. Zijn konijn sloeg hij dood met een baksteen, terwijl hij dronken was.

"Hoe hardvochtig mensen met dieren omgaan, zo gaan ze ook met mensen om", zegt dierenagent Yvonne in Amsterdam. "Zodra mensen dieren gaan mishandelen gaat er iets mis, zegt de agent. Als je een dier pijn kan doen, wat gaat er dan mis in het koppie?"

Strengere wetten vanaf 2024

Vanaf 2024 gelden strengere wetten bij dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. Zo gaat de maximale straf voor dierenmishandeling omhoog: bij ernstige delicten van 3 naar 5 jaar. Het wordt verboden om zelf je huisdier te doden. Dat gold al voor honden, katten en ganzen, maar geldt straks ook voor andere huisdieren als cavia's en konijnen. Ook kan de rechter straks een levenslang houdverbod (van huisdieren) opleggen.

"Ik kom nog uit de tijd dat wanneer je een dode hond vond, hij in de vuilnisbak ging en nu maken we er een plaatsdelict van met DNA-sporen", vertelt De Schepper. "Hou je iemand buiten heterdaad aan, dan wordt die voor de rechtbank gebracht. Dat zullen we dan ook voor andere dieren doen."

Volwaardig thema

De politie staat onder druk. Demonstraties, polarisering en het bewaken en beveiligen van mensen vragen veel van agenten in basisteams. "Ik vergelijk het altijd maar met jeugd, daar houden we ons ook mee bezig, hulpverlening en school - soms is ook politie nodig", zegt De Schepper.

"Sommige vormen van criminaliteit sterven ook uit. Daar komt voor terug: klimaat, milieu, cybercrime en dieren. Daarbinnen kijken we wat belangrijk is. Dieren zijn daarbinnen een volwaardig item, niet meer en niet minder."

Julian F.

"Wij hebben geleerd: daar waar we dieren tegenkomen in slechte situaties, dan is het bijna altijd te relateren aan mensen in slechte situaties", vertelt De Schepper. "We hebben eerder de voorbeelden genoemd: huiselijk geweld en mishandeling."

De Schepper haalt daarbij ook de zaak rond oppasser Julian F. aan, die ook naar kinderporno en dierenporno keek. "Dat willen we als politie in een vroeg stadium herkennen, zodat je aan de voorkant preventief actie kunt doen. Het zou mooi zijn als we meer inzicht kunnen krijgen."