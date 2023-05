Een verzamelplaats voor runderen in Hoogblokland, waar vorige maand ernstige dierenmishandeling werd geconstateerd, is nog steeds in bedrijf. Kreupele koeien werden er geschopt en geslagen. Het bedrijf wordt volgens de NVWA wel extra gecontroleerd.

Dierenrechtenorganisatie Ongehoord kwam vorige maand met beelden van ernstige dierenmishandeling op twee exportverzamelplaatsen voor runderen. De beelden waren met een verborgen camera gemaakt.

Met stokken geslagen

Zieke koeien werden door medewerkers met stokken geslagen, versleept aan hun staart en poten en geprikt met hooivorken. De dierenmishandeling gebeurde op bedrijven in Oudemolen (Noord-Brabant) en in Hoogblokland (Zuid-Holland).

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), die moet toezien op dierenwelzijn, noemde de beelden 'schokkend en volstrekt onacceptabel'. Eén bedrijf werd daarom stilgelegd. Maar de verzamelplaats in Hoogblokland is alleen onder verscherpt toezicht geplaatst, blijkt nu.

Beelden van dierenmishandeling in Hoogblokland

Bedrijf Oudemolen stilgelegd

De NVWA schorste na het zien van de beelden in Oudemolen de vergunning van veehandel Dane. Het bedrijf mag geen dieren meer verzamelen voor bijvoorbeeld export. En er is een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Dane moet een plan van aanpak maken waaruit blijkt dat het dierenwelzijn er gerespecteerd wordt. Het bedrijf stond al onder verscherpt toezicht, wat volgens de NVWA betekent dat er extra gecontroleerd wordt op dierenwelzijn. Toch slaagde Ongehoord erin om met een verborgen camera vast te leggen hoe de dieren werden mishandeld.

Beelden van dierenmishandeling in Oudemolen

'Niet herleidbaar'

Stillegging van het bedrijf van veetransporteur Teus Kuiper uit Hoogblokland was volgens de NVWA niet mogelijk omdat niet 'herleidbaar was' wie de dieren mishandelde. "Dus we weten niet wie we moeten aanspreken, anders dan de eigenaar," zegt een woordvoerder van de NVWA.

Het bedrijf van Kuiper is onder verscherpt toezicht geplaatst. Extra controles moeten ervoor zorgen dat het dierenwelzijn wordt gewaarborgd. Maar garanties daarvoor zijn er niet, gezien de ervaringen bij Dane. Wel moet het bedrijf in een plan van aanpak uitleggen hoe ze de situatie gaan verbeteren. Doen ze dat niet dan wordt het bedrijf alsnog stilgelegd, zegt de NVWA.

Geen handelingen met dieren

De NVWA meldde eerst dat veehandel Dane in Oudemolen ook geen dieren meer mag transporteren. "Dane mag geen handelingen met dieren uitvoeren. Dit wordt gecontroleerd en er zijn geen handelingen waargenomen", zegt de NVWA.

Maar dierenorganisatie Ongehoord zegt dat Dane nog wel rondrijdt met vrachtwagens en heeft daar ook beelden van gemaakt. Volgens de website van de NVWA heeft het bedrijf nog vergunning om dieren te verhandelen en te transporteren. Geconfronteerd hiermee meldt de NVWA dat alleen de vergunning om dieren te verzamelen is geschorst.