Jon Herselman is met zijn 24 ervaring een van de langstzittende wethouders van Nederland. Hoe hij het volhoudt? Hij werkt ook als ondernemer. "Het zou voor elke politicus goed zijn om slechts parttime politicus te zijn."

Herselman is sinds 1998 wethouder in het Zeeuwse Kapelle én heeft zijn eigen administratiekantoor. "De combinatie tussen het wethouderschap en het ondernemen vind ik erg mooi."

'Een been in de praktijk'

Herselman is geboren en getogen in Kapelle en komt uit een ondernemersgezin. Door zijn administratiekantoor krijgt hij ook als wethouder een kijkje in de keuken bij ondernemers. Dat geeft hem de kans om voeling te houden met de inwoners van het dorp. "Daar heb ik als wethouder veel profijt van."

Verder probeert hij ook op andere manieren een laagdrempelige wethouder te zijn. "Ik was lang actief bij onze plaatselijke voetbalclub. Daar werd ik aangesproken als 'Jon' en niet als 'meneer de wethouder.' Dat zorgt ervoor dat mensen snel hun problemen aan mij vertellen, waardoor ik het snel op de agenda kan zetten."

De combinatie is soms spannend

Als wethouder heeft Herselman momenteel Financiën en Sport in zijn portefeuille, eerder ging hij over Economische Zaken. Hij geeft dus fiscaal advies aan bedrijven én hij geeft dit beleid deels vorm als wethouder. "Dit vindt de oppositie in de gemeenteraad soms inderdaad spannend."

Zo kreeg Herselman het in 2011 aan de stok met de oppositie in de gemeenteraad. Hij deed een deel van de administratie voor HWS Zeeland, een bedrijf dat werd verdacht van witwaspraktijken en betrokkenheid bij drugshandel. Om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan, deelt hij nu zijn klantenlijst met de burgemeester en de gemeentesecretaris.

'Burgers zijn mondiger geworden'

Na jarenlang meegedraaid te hebben in de lokale politiek, weet Herselman als geen ander hoe het openbaar bestuur is veranderd. Veel van het werk is hetzelfde gebleven, maar hij ziet toch één groot verschil: burgers zijn veel mondiger geworden. "Je moet als politicus een gladde rug hebben."

Door de komst van social media krijgen ook wethouders steeds vaker te maken met kritiek en intimidatie. Maar Herselman laat zich het plezier in de politiek niet ontnemen. "Ik ga door. Al is het voor mijn geen doel om de langstzittende wethouder te worden."