De overheid wil dat het aantal probleemdrinkers flink vermindert, maar of dit doel gehaald zal worden, is zeer de vraag. Dat komt vooral doordat de alcoholindustrie meepraat aan de preventietafel, stellen 2 organisaties. Daarom stappen ze per direct op.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en de Nederlandse Vereniging Drank en Horeca Inspecteurs (NVDI) willen niet meer verder praten aan de zogenoemde preventietafel alcohol zolang de alcoholindustrie ook aan tafel zit.

'Alcohol is te gewoon geworden'

"Na 4 jaar van overleg is duidelijk geworden dat de industrie zich tegen elke effectieve beleidsmaatregel verzet", legt STAP-directeur Wim van Dalen het besluit om op te stappen uit. Volgens het kennisinstituut is de rek uit de gesprekken.

"Wij zijn niet tegen drank", benadrukt hij, "maar het is een te gewoon product geworden in Nederland, een te vanzelfsprekend product. En al deze dingen zijn aan de preventietafel niet te bespreken."

Doelen dreigen uit zicht te raken

De overheid heeft voor 2040 doelen gesteld om ervoor te zorgen dat minder Nederlanders te veel drinken of in de problemen komen door alcoholgebruik. Zo moet het aantal probleemdrinkers over 18 jaar afgenomen zijn tot 5 procent.

Eerder dit jaar waarschuwde het RIVM in een voortgangsrapportage over het Preventieakkoord dat meerdere doelen uit zicht dreigen te raken. Sommige doelen zijn niet gehaald en andere - bijvoorbeeld over marketing en alcohol - zijn te vaag omschreven, zegt het gezondheidsinstituut.

'Gehaaid in ontwijken van discussie'

Volgens STAP en andere partijen aan de preventietafel komt dit doordat de alcoholindustrie de discussie over bepaalde maatregelen, zoals het duurder maken van alchohol, slim weet te ontwijken.

"Als het gaat over prijzen houden de vertegenwoordigers van de alcoholindustrie hun mond, als het gaat over beschikbaarheid houden ze hun mond", zegt Van Dalen. "Ze zijn zo gehaaid geworden in het ontwijken van de discussie."

'Drankfabrikanten beïnvloeden gesprekken'

De directeur constateert dat het overleg aan de preventietafel 'een vastgelopen motor, een herhaling van standpunten, een herhaling van tegenstellingen en een voortdurend ontwijken van kerndiscussies' is.

Dat komt volgens hem doordat drankfabrikanten het overleg sterk beïnvloeden. "De essentie is dat de overheid het lef moet hebben om bepaalde wettelijke aanpassingen mogelijk te maken. De alcoholindustrie is er heel handig in om de gesprekken die hierover gaan te negeren."

Alcoholmisbruik maatschappelijk probleem?

Zolang drankfabrikanten aan tafel zitten, wordt het niet met overleg, denkt Van Dalen. "Ze proberen alcoholproblemen te framen als strikt persoonlijke problemen. Als je dus niet verantwoord om kan gaan met hun product dan is er iets met jou en moet je geholpen worden."

"Maar het is natuurlijk primair een gezondheidsprobleem waar we mee bezig zijn", zegt de STAP-directeur. "Om dit echt aan te pakken moet je alcohol duurder maken, reclame beperken, iets doen aan hoe normaal alcohol in Nederland is geworden."

WHO wil industrie ook niet aan tafel

Eerder al liet het Trimbos-instituut aan EenVandaag weten dat het overleg aan de preventietafels lastig is door de aanwezigheid van de industrie. Ook Verslavingskunde Nederland laat nu, in reactie op het besluit van STAP, weten dat het alcoholbeleid steviger moet.

Inmiddels raadt ook de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) overheden af om de industrie aan te laten schuiven bij gesprekken over preventiebeleid. Overigens is het al wettelijk verboden voor tabaksproducenten om te lobbyen bij de overheid.

Staatssecretaris komt 'op korte termijn' met plan

Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid heeft het Preventieakkoord in zijn portefeuille en wil vandaag niet reageren op het besluit van STAP en de inspecteurs om voortaan niet meer aan te schuiven bij het overleg.

Zijn woordvoerder laat aan EenVandaag weten dat Van Ooijen op korte termijn met een plan komt over hoe het verder moet met de preventietafel alcohol.