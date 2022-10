Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) stopt per direct het preventie-overleg over problematisch alcoholgebruik in de huidige vorm. Gezondheidsorganisaties zijn opgelucht, volgens hen waren de gesprekken samen met de drankindustrie niet effectief.

Gezondheidspartijen wijzen er al langer op dat preventie-afspraken lastig te maken zijn zo lang de bedrijven die belang hebben bij alcoholverkoop aan tafel zitten. Vorige week lieten het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en de Nederlandse Vereniging Drank en Horeca Inspecteurs (NVDI) weten daarom niet langer meer verder te willen praten aan de zogenoemde preventietafel alcohol.

Een impasse

STAP-directeur Wim van Dalen zei toen: "Na 4 jaar van overleg is duidelijk geworden dat de industrie zich tegen elke effectieve beleidsmaatregel verzet." Van Dalen wordt daar nu deels in bevestigd door de staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid.

"De verschillen tussen de standpunten/belangen van alcoholproducenten en gezondheidsfondsen blijken onoverbrugbaar", schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. "Streven naar consensus is ontzettend waardevol. Maar in deze situatie leidt het tot een impasse. Terwijl het preventieakkoord juist vaart nodig heeft."

Onontkoombaar besluit

Ninette van Hasselt, programmamanager Alcohol bij het Trimbos Instituut, laat in reactie weten: "Het is pijnlijk, gezien de investeringen van alle partijen, maar een onontkoombaar besluit."

"De evaluatie die het RIVM maakte van de voortgang laat zien dat we met de huidige maatregelen de doelstellingen van het preventieakkoord niet halen. Alcoholproblematiek vraagt om een stevige aanpak, maar met deze tafel lukt dat niet. De huidige maatregelen zijn te vrijblijvend", zegt ze.

Moedige beslissing

Ook STAP-directeur Van Dalen spreekt van 'een moedige beslissing' die volgens hem nog op veel politieke tegenwind zal stuiten. "De vraag is nu wel: hoe moet het verder? Als we echt iets willen veranderen op het gebied van problematisch alcoholgebruik, dan moeten we de economische belangen tot op zekere hoogte parkeren."

Het antwoord op de vraag 'hoe nu verder' is er nog niet. Maar staatssecretaris Van Ooijen laat weten in overleg te blijven met alle partners: gezondheidsorganisaties én bedrijven die belang hebben bij drankverkoop.

Teleurgesteld

Peter de Wolf van Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA), voor Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken, laat weten teleurgesteld te zijn dat de tafel ophoudt. "We konden op een makkelijke manier met elkaar common ground vinden. Overeenkomsten dus, die wij - bijvoorbeeld - vonden met de sportbonden. Daarmee spraken we bijvoorbeeld over reclame voor 0.0 langs de velden. Grote kans dat je dat nu kwijt raakt."

Ook woordvoerder Meint Waterlander van de Nederlandse Brouwers zegt: "We zijn teleurgesteld over dit besluit van de staatssecretaris. Wij blijven ons inzetten voor de doelen die zijn afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord. Wij vinden dat dat vraagt om samenwerking met andere partijen."