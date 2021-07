Van de doelen voor 2020 van het Preventieakkoord is maar 1 op de 3 gehaald. Vooral wat betreft de aanpak van overgewicht en alcoholconsumptie. De overheid wilde de bevolking gezonder krijgen met het akkoord, maar dat is dus nog niet helemaal gelukt.

Emeritus hoogleraar voedingsleer Martijn Katan is niet verbaasd. "Als je bedrijven mee laat praten, dan ga je ongezonde voeding niet tegenhouden." Wat hem betreft moeten de bedrijven bij de ontwikkeling van het Preventieakkoord van tafel. "Bij de preventiedoelen voor roken, praatte de tabaksindustrie ook niet mee."

Preventiewet

In plaats van een Preventieakkoord pleit Katan voor een preventiewet. "Wet- en regelgeving is het enige wat voor rechtvaardigheid kan zorgen. De markt moet niet meepraten, zoals tot nu het geval is, er moet gewoon een preventiewet komen die ongezonde keuzes afremt."

Volgens Katan moet ongezonde voeding dan net zo behandeld worden als roken. "De reclames moeten verboden worden, je moet het gebruik van ongezonde producten gewoon niet stimuleren. Er is een lijn te trekken tussen gezond en ongezond, ik zou ervoor pleiten die lijn te trekken."

Suikertaks

Katan stelt voor dat je al kan voorstellen eerst alleen geen reclame meer te maken voor frisdrank. "Iedereen weet dat dat ongezond is en begrijpt dat je daar geen reclame meer voor maakt. Vervolgens kunnen we verder gaan en steeds meer reclames van ongezonde voeding weren."

Katan pleit ook voor een suikertaks. "De wetenschappelijke onderbouwing hiervoor staat als een huis, zo sterk als beton. Begin daar gewoon mee, dan zie je direct dat het effect heeft om ongezonde producten duurder te maken." Staatssecretaris Paul Blokhuis ziet er wel heil in naar eigen zeggen, maar een suikertaks kwam er vooralsnog niet. De voedingsmiddelenindustrie is tegen. Het RIVM stelde eerder al dat een suikertaks zeker effect zou hebben om het suikergebruik terug te dringen.

Bedrijfsleven moet van tafel

Volgens Katan is het absoluut geen goed idee dat de bedrijven mee hebben geschreven aan het Preventieakkoord. Het is dan wel zo dat de bedrijven hun handtekening ook onder de doelen hebben gezet, maar je haalt de doelen volgens hem veel minder makkelijk als de bedrijven meepraten over de manier waarop.

"Omdat voedingsmiddelenproducenten als doel hebben om hun producten te verkopen, is het lastig om ze te laten meedenken over de manier waarop de verkoop omlaag kan", concludeert Katan.