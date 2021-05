DENK zorgde voor een verrassing in de gemeenteraadsverkiezingen. De partij van de oud PvdA-kamerleden Tunahan Kuzu en Selcuk Oztürk won in totaal 23 zetels in dertien gemeenteraden. In steden als Amsterdam, Utrecht, Zaanstad en Arnhem won de partij zetels en in Rotterdam versloeg DENK de op Islam geïnspireerde partij NIDA. Het grootste succes boekte de partij in Schiedam door daar de tweede partij te worden.

De meningen over DENK zijn verdeeld en hun werkwijze in de Tweede Kamer kan van veel collega-kamerleden vaak geen goedkeuring krijgen. Bekend zijn hun Facebookfilmpjes waar het stemgedrag van Kamerleden met een Turkse achtergond wordt veroordeeld. De DENK-politici Kuzu, Oztürk en Azarkan zeggen te streven naar verbinding en inclusiviteit; hun tegenstanders zien hun manier van politiek bedrijven juist als polariserend en handelend naar etniciteit. Hun stemgedrag wordt regelmatig gezien als pro-Erdogan en als ‘de lange arm van Ankara’, tot afgrijzen van de DENK-Kamerleden zelf.

Turkse en Marokkaanse kiezers

DENK zegt haar achterban te hebben onder jonge kiezers met een veelal Turkse en Marokkaanse achtergond. De partij streeft naar gelijke rechten en gelijke behandeling en wil een eind maken aan de discriminatie en sociale uitsluiting.

Met de winst van DENK lijken voornamelijk kiezers met een Turkse achtergrond hun eigen partij te hebben gevonden. Waar ze in het verleden stemden op de PvdA, of veelal thuisbleven, lijken ze in DENK de partij te hebben gevonden die hun belangen behartigt. De winst van gisteravond smaakt naar meer vindt partijleider Kuzu: "Deze partij is niet meer weg te denken. We gaan bouwen aan een brede volkspartij die bij de volgende verkiezingen gaat wedijveren om de grootste te worden.’’