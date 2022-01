Volwassen vrouwen die een HPV-vaccinatie willen, moeten dat zelf betalen. Dat kost ongeveer 350 euro. Veel geld, zegt Heleen van Beekhuizen, gynaecologische oncoloog van het Erasmus MC. "Er wordt gekeken of de campagne verder wordt uitgebreid."

Het vaccinatieprogramma tegen HPV-kanker is vanaf deze maand wel uitgebreid naar jongens. Vanaf nu krijgen zowel jongens als meisjes in het jaar dat ze 10 jaar oud worden een uitnodiging voor een HPV-vaccinatie. Daarnaast krijgen alle 12- tot 18-jarigen die nog niet gevaccineerd zijn de kans dat alsnog te doen. De HPV-prik wordt sinds 2009 aangeboden in Nederland. Maar vrouwen die hem destijds niet namen en nu volwassen zijn, moeten nog zelf betalen.

Jongens beschermen

Gynaecologisch oncoloog bij het Erasmus MC en mede-oprichter van de taskforce Nederland HPV-kankervrij Heleen van Beekhuizen is blij met de verruiming van de doelgroep voor de vaccinatie. "Vijf procent van alle kankers wordt veroorzaakt door HPV. Dan hebben we het niet alleen over baarmoederhalskanker, maar ook mond- en keelholtekanker, of penis- en anuskanker."

Het is volgens Van Beekhuizen daarom ook belangrijk dat niet alleen vrouwen zich laten vaccineren. "Mond- en keelholtekanker komt veel voor bij mannen en 40 procent daarvan wordt veroorzaakt door HPV. Daar kun je je met zo'n vaccinatie goed tegen beschermen."

Seks

Dat de vaccinatieleeftijd vervroegd is, maakt het voor ouders gemakkelijker de keuze voor een vaccinatie te maken, verwacht Van Beekhuizen. "Het is logischer, omdat het nu rond de vaccinatieleeftijd van 9 en 10-jaar ligt, waarbij je ook andere vaccins uit het rijksvaccinatieprogramma krijgt. En het haalt de beslissing uit de moeilijke leeftijd van 13 jaar."

"Het is voor veel ouders heel lastig te bedenken dat hun dochter binnenkort seksueel actief gaat worden. Dan moeten ze ook meteen een gesprek over seks hebben, terwijl ze zich lastig voor kunnen stellen dat hun lieve jonge meisje een seksueel actieve vrouw gaat worden."

Inhaalcampagne

Naast de verruiming van de leeftijd bij HPV-vaccinatie gaat het RIVM ook een inhaalcampagne voeren. Van Beekhuizen: "Die is nu tot en met 18 jaar, maar er wordt gekeken of dat opgerekt kan worden naar 26 jaar."

Voor de mensen die niet willen wachten tot ze een vaccinatie aangeboden krijgen van de overheid, bestaat de optie een vaccin aan te vragen via de huisarts. "Dat kost zo'n 300 tot 400 euro en dat moet je zelf betalen. Dat is jammer en ik zou het liefst willen dat iedereen zich kon laten vaccineren, maar er is aan de andere kant nog niet voldoende bewijs dat het echt effectief is op hogere leeftijd, omdat je dan mogelijk al een paar keer door HPV bent besmet."

Onderzoek

Van Beekhuizen onderzoekt momenteel of een vaccinatie na een besmetting met HPV effectief kan zijn. "Vrouwen die een voorstadium van kanker hebben door HPV en bij wie operatief cellen worden weggehaald, krijgen ook een vaccinatie. We kijken of ze daardoor minder kans hebben dat het weer terugkomt."

Naar een HPV-vaccinatie voor mannen op latere leeftijd of na een besmetting doet Van Beekhuizen geen onderzoek, "maar er wordt ontzettend veel onderzoek naar HPV gedaan, dus daar zijn vast collega's mee bezig."