De voorrangsregeling voor lage- en middeninkomens voor huizen tot 355.000 euro, waar minister Hugo de Jonge aan werkt, heeft onrust veroorzaakt onder huiseigenaren. "Dan heb ik het misschien nog niet goed uitgelegd", reageert hij.

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil gemeenten de mogelijkheid bieden om woningen tot 355.000 euro toe te kennen aan lage- en middeninkomens via een zogenoemde huisvestingsvergunning.

'Geen oplossing'

Dat is oneerlijk voor huiseigenaren, vinden regeringspartijen D66 en VVD. Zij willen dat de wet alleen gaat gelden voor nieuwbouwwoningen, omdat de huiseigenaar anders te zwaar getroffen wordt.

Ook de Vereniging Eigen Huis (VEH) zou liever zien dat het voorstel van De Jonge alleen geldt voor nieuwbouwwoningen. "Door bestaande koopwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners, wordt het chronische tekort aan woningen niet opgelost", zegt Cindy Kremer van de VEH.

'Groot misverstand'

Maar dat woningeigenaren die hun huis willen verkopen zwaar getroffen worden, is volgens De Jonge 'een groot misverstand'.

"Het enige wat we zeggen is: geef gemeenten de gelegenheid om, als er een woning wordt verkocht voor bijvoorbeeld 250.000 euro of minder, dat die woning dan verkocht wordt aan mensen die een inkomen hebben dat daarbij past. Anders blijft er voor hen nog minder over."

'Niet goed uitgelegd'

Over de misverstanden die er ontstonden op social media zegt De Jonge het volgende: "Als er iets niet goed wordt begrepen, moet je het ook altijd op jezelf betrekken. Dan heb ik het misschien nog niet goed uitgelegd."

"Maar het is ook wel zo, natuurlijk ,dat bijvoorbeeld de VVD het wel prima vindt dat het niet helemaal goed is begrepen."

Huisvestingsvergunning

Volgens het plan van De Jonge mogen gemeenten tot maximaal de helft van de 'betaalbare' koopwoningen opzij zetten voor kopers die een 'lokale binding' hebben met de gemeente, óf een vitaal beroep uitoefenen.

De koper heeft namelijk een huisvestings- of woonvergunning nodig om er te kunnen wonen en die wordt door de gemeente verstrekt.

Eigendomsrecht

Je mag nog steeds je huis verkopen voor iedere prijs die je ervoor wil vragen en voor iedere prijs die je ervoor kan krijgen, benadrukt de woonminister. "Dat verandert niet, dat zou namelijk in strijd zijn met het eigendomsrecht."

Wel wil hij gemeenten die dat willen de gelegenheid geven een vergunningplicht in te stellen voor huizen tot en met bijvoorbeeld 250.000 euro, om die te verkopen aan mensen met lage- en middeninkomens.

'Invloed beperkt'

Maar heeft iedereen die een woning koopt van 355.000 euro dan een vergunning nodig? Dat is ook niet zo, zegt De Jonge. Het inkomen van de koper is bepalend of deze vergunning wordt verstrekt, legt hij uit. Helemaal vast staat de maximale hoogte van dat inkomen nog niet.

Over de angst van mensen dat zijn plan wellicht invloed zal hebben op de marktprijs, zegt De Jonge 'dat hij denkt dat die invloed heel beperkt is'.