Terwijl de Tweede Kamer vandaag debatteert over de situatie in Oekraïne, doet een Oekraïens parlementslid een dringende oproep aan Nederland. "We roepen Nederlanders en Europeanen op zich te melden bij de Oekraïense ambassade in Den Haag."

De ontwikkelingen in Oekraïne volgen elkaar in hoog tempo op. President Volodymyr Zelensky van Oekraïne zal vandaag spreken met de Russen over de oorlog in zijn land, terwijl ondertussen de gevechten op steeds meer plekken in het land plaatsvinden. Lesia Vasylenko (35) is parlementslid in Oekraïne voor de partij 'Stem', een liberale, pro-Europese partij. Zij maakt zich ernstige zorgen.

Onder de trap slapen

"Ik heb vannacht met de kinderen onder de trap geslapen", vertelt Vasylenko. "Het luchtalarm is de hele nacht afgegaan." Ze woont in een kleine stad buiten Kiev, volgens haar is deze mijnstad totaal niet tactisch belangrijk voor de Russen, maar toch is nu ook daar onrust.

"Het is een hele gekke ervaring hoe je went aan het onwennige." Ze doelt daarmee op de luchtalarmen en raketten. Het breekt haar hart om te zien hoe de kinderen hiermee omgaan. "Ze spelen in de tuin als het kan, maar ze leren niet op school. We krijgen nu een hele generatie getraumatiseerde kinderen. De Oekraïense kinderen slapen nu in kelders. Overdag moeten ze zichzelf bezighouden terwijl ze om moeten leren gaan met gespannen en bange ouders."

Oproep aan Nederlanders

Vasylenko heeft een dringende en opvallende oproep die laat zien hoe groot de nood is in haar land. "We roepen Nederlanders en Europeanen op zich te melden bij de Oekraïense ambassade in Den Haag. We kunnen schouder aan schouder staan. Ze kunnen hierheen komen om te vechten tegen Poetin en zijn imperialistische fantasieën."

"We moeten hem met zijn allen stoppen een nieuw rijk te bouwen ìn Europa", zegt ze. "Verder hebben we wapens en schilden nodig voor onze defensie, om de mensen die hier hun leven wagen te beschermen tegen de Russische aanvallen."

Gevaren voor Europa

Hoewel sommige mensen de dreiging in Nederland nog niet voelen, benadrukt Vasylenko dat deze oorlog ook grote gevaren kan betekenen voor een land als Nederland.

"Als er niet snoeihard door Nederland en de andere Europese landen wordt ingegrepen, krijgen we letterlijk een nieuwe wereldoorlog. Hij stopt niet in Oekraïne, nu is de tijd om in te grijpen."

'Stuur humanitaire hulp'

Vandaag debatteert de Tweede Kamer met de ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie en de premier. In dat kader doet Vasylenko als Oekraïens parlementslid een oproep aan haar collega's in het Nederlandse parlement. "Stuur humanitaire hulp, we hebben een humanitaire brug nodig."

"Oekraïense burgers zitten vast in woonwijken waar ze van de Russen niet uit mogen, ze hebben daar geen water en geen eten. We roepen daarom ook op het Oekraïense luchtruim te sluiten voor de Russen", zegt ze. "We hebben pauze nodig. Mensen moeten te kans krijgen geëvacueerd te worden. Deze oproep doe ik echt richting de parlementariërs in Nederland."