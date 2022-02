Nederland hoeft niet per direct meer geld uit te geven aan Defensie, stelt Pieter Cobelens, generaal buitendienst en voormalig MIVD-baas. Eerst moeten de nieuwe miljarden een goede bestemming krijgen, daarin ligt volgens hem de uitdaging.

Duitsland investeert sinds dit weekend 100 miljard extra in defensie. Daarmee rijst ook in Nederland direct de vraag, geven we genoeg geld uit aan Defensie? Vooralsnog hoeft er geen geld bij, zo stelt Pieter Cobelens. "Er is 3 miljard euro bijgekomen. We moeten nu eerst bepalen hoe we dat precies gaan uitgeven, dat moeten we efficiënt gaan doen."

Procedures verkorten

Cobelens vindt het vooral belangrijk dat de procedures om het geld uit te geven worden verkort. "Je wil niet de oorlog verliezen omdat je alle protocollen netjes hebt gevolgd", zo stelt de oud-MIVD-topman.

"Ik ga ook niet naar 20 supermarkten als ik al weet wat ik waar wil kopen. Door de Europese aanbestedingsregels moeten we nu nog wel aan langdurige aankoopprocedures werken. Dat moet nu korter."

Cybersecurity

Cobelens vindt dat we ons meer moeten focussen op digitale defensie. "Op het gebied van cyber is de oorlog al jaren gaande, we gaan daarmee de goede kant op, maar Nederland moet daar beter in worden. Haal mensen die binnen én buiten de wet hier keihard aan werken direct binnen. De beste jongens en meisjes moeten daarmee aan de slag."

Cobelens benadrukt dat investeringen in cyber dus topprioriteit zijn. "Je moet voor de vloedgolf uitlopen, nu lopen we er nog achteraan. We zijn afhankelijk van onze cyber, het is dus belangrijk daar direct koploper in te willen worden."

Dreiging uitstralen

"Je moet met de miljarden die in dit kabinet al extra worden uitgegeven direct laten zien dat je scherpere tanden hebt. We moeten onze wapensystemen uitbreiden met kruisraketten op onze schepen. Je laat dan ineens zien dat je tot 5.000 kilometer verderop kan komen, dan wordt je serieus genomen. Dan heb je tanden waarmee iedereen je serieus neemt."

Frans Osinga sluit zich hierbij aan, hij is als hoogleraar militaire wetenschappen aan de Universiteit Leiden verbonden. "Het is belangrijk dat je een defensie hebt waar een dreigende werking vanuit gaat, dat je serieus genomen wordt in het wereldtoneel. Als de Europese landen zelfstandig sterker worden in hun defensie, wordt de NAVO voor bijvoorbeeld Amerika ook weer relevanter."

Poetin afschrikken

Door de eensgezindheid in Europa en de NAVO de afgelopen dagen hebben we Poetin wel verbaasd, stelt Osinga. "Dat neemt Poetin zeker serieus. De dreigende werking die uit gaan van het westen, dat ervaart hij ook. De snelle reactie van de EU en de NAVO is zeker een verrassing voor Poetin."

De extra uitgaven van de afgelopen dagen en weken en in Defensie halen dan ook zeker wel wat uit. Het feit dat Oekraïne extra wapens krijgt uit het westen, zorgt ervoor dat ze sterker zijn tegen de Russen. "De wapens die geleverd worden, die kunnen snel worden ingezet, dat is zeker waardevol. Alles is relevant in deze fase", besluit Osinga.