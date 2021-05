Opperrabbijn Binyomin Jacobs gaat zwaar beveiligd door het leven. Maar hij laat zich niet weerhouden door alle bedreigingen aan zijn adres.

Hij toont zich strijdvaardig en wil dat alle nieuwkomers tekenen voor de multiculturele samenleving. Jacobs is vanmiddag eregast in Borne bij de presentatie van het boek ‘Overleven'. Het bevat 25 portretten van Joodse overlevers van de Tweede Wereldoorlog. Verslaggever Harm van Atteveld in Borne.

Vorige zomer werd er bij het huis van Jacobs een ruit ingegooid. Kijk een item hierover terug: