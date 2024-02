De NSC-fractie in de Tweede Kamer was maandag en dinsdag afgesloten voor journalisten. Uitzonderlijk, omdat de pers normaal gesproken vrij kan rondlopen door het hele gebouw. "Dit is een zorgelijke ontwikkeling."

Nadat NSC vorige week wegliep van de formatietafel, was partijleider Pieter Omtzigt een kleine week niet in de Tweede Kamer te vinden. Gisteren was hij weer terug en gaf hij aan dat hij de communicatie rond zijn opstappen 'een tweede keer niet weer zo zou doen'. "We zijn een jonge partij en maken dus fouten", zei Omtzigt.

Beveiliger in de gang

Op maandag stond ineens een beveiliger van de Tweede Kamer in de gang van NSC. Met de duidelijke opdracht om journalisten te weren. Dat is heel uitzonderlijk, vertelt politiek commentator Joost Vullings: "Normaal gesproken worden er alleen beveiligers van de Kamer ingezet als een fractie bij elkaar is en er echt heel veel pers aanwezig is."

"Dan word je op afstand gehouden en dat is ook echt wel logisch. Als je meteen 20 microfoons onder je neus krijgt als je even naar het toilet wil, dat wil je niet. Dat snappen ik en de meeste collega's hier ook."

'Geen pers aanwezig'

Toch was dat nu niet aan de hand, want een oploop van pers was er bij de NSC-fractie niet. "Ze zetten de bewaking in terwijl er helemaal geen pers is", vertelt Vullings.

NSC zou de gangen dinsdag afgesloten hebben omdat de fractievergadering aan de gang was. De partij zou wél bang geweest zijn voor een oploop van camera's. Opmerkelijk daarbij is dat de bewaking een dag eerder dus ook al in de gang stond. Toen zei de woordvoerder van NSC 'dat de partij rustig haar werk moest kunnen doen'. "Dan is de reden dus: ze vinden de pers lastig", zegt Vullings.

Niet de bedoeling

De Parlementaire Persvereniging (PPV) heeft vragen gesteld over het inzetten van de bewaking, vertelt voorzitter Avinash Bhikhie. "We hebben vandaag een gesprek gehad met de organisatie van de Tweede Kamer. Het is niet de bedoeling dat de bewaking hiervoor wordt gebruikt, zeiden zij."

Bhikhie noemt het een zorgelijke ontwikkeling. "Het is een goede traditie dat de gangen van het Kamergebouw toegankelijk zijn voor vrije persgaring." Joost Vullings sluit zich daar bij aan: "Journalisten kunnen zich vrij door het pand bewegen, dat is uniek voor de wereld en een groot goed voor onze democratie."

Waarden van de democratie

"Als jouw partij een mindere fase doorgaat is dat niet altijd leuk, maar daar moet je dan wel mee omgaan. Hier wordt gebroken met het transparante karakter van de Nederlandse democratie. Dat politici beschikbaar zijn voor journalisten, maar dat dat andersom ook geldt. Politici kunnen ook gemakkelijk hun verhaal bij journalisten kwijt."

Helemaal verbaasd is Vullings niet over het gedrag van NSC. Hij zag het al vaker bij relatief nieuwe partijen. "Vaak hebben zij, vrij terechte, kritiek op het systeem. Bijvoorbeeld NSC heeft het nu over een nieuwe bestuurscultuur."

'Controle door pers ingewikkeld'

Toch blijken de partijen vaak zelf nogal gesloten te zijn, vertelt hij. "In het begin waren we bij partijen als DENK of BIJ1 ook niet altijd welkom. Nieuwe partijen vallen de macht aan. Maar als de pers hen wil controleren, vinden ze dat heel ingewikkeld."

De PPV heeft inmiddels een goed gesprek gehad met NSC. "Ons is toegezegd dat de gangen vanaf vandaag weer open zullen zijn", vertelt voorzitter Bikhie. Daar lijkt de partij zich aan te houden: de bewaking is inmiddels van de gang verdwenen en journalisten mogen weer vrij naar binnen.