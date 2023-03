De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) krijgt met een wetswijziging geen toestemming om nog langer burgers online te volgen. En daar was voormalig NCTV-chef Paul Abels niet blij mee. Hij vindt dat de NCTV nu zinloos is.

Maar klopt dat wel? We vroegen het aan experts.

Oprichting

Eerst moeten we even terug naar de oprichting van de NCTV, die was in 2005. "Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken vonden dat ze meer moesten gaan coördineren als het ging om allerlei informatie van overheidsdiensten die bezig waren met terrorismebestrijding", zegt ondervoorzitter Quirine Eijkman van het College voor de Rechten van de Mens.

Daarom ontstond toen de NCTV. "Om dat ze dan de informatie konden verwerken en delen met bijvoorbeeld gemeentes", vervolgt de ondervoorzitter.

Grenzen over

Maar daar bleef het niet bij, zegt terrorisme-expert Renske van der Veer. "De NCTV is andere en meer dingen gaan doen", legt zij uit. "Ze gingen zich bezighouden met het duiden van dreiging bijvoorbeeld. En dat is ook wel eens verkeerd gegaan. Zo gingen ze grenzen over, en dat was niet altijd rechtmatig."

Zo begon de NCTV ook gegevens van burgers te verzamelen. "Daar is op een gegeven moment over gezegd dat het niet langer zo door kon gaan. Toen is er besloten dat er een wet moest komen om die bevoegdheden een wettelijke basis te geven", zegt Eijckman.

Politie

En die toestemming krijgt de NCTV dus niet, bleek afgelopen week. En zo hoort het ook, vindt Van der Veer. "De NCTV was hier ook nooit voor bedoeld, daar hebben we de politie en de inlichtingendiensten voor. Die mogen namelijk binnen hele strenge wettelijke kaders die informatie verzamelen, maar alleen als de dreiging zo groot is dat het gelegitimeerd is."

"Voor nu kan de NCTV zich beter richten op waar ze er echt voor zijn, namelijk het coördineren."