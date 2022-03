Lage slagingskans door strenge examens, dure lessen en wachtrijen bij het CBR. Het halen van een rijbewijs kost gemiddeld zo’n 2.750 euro. En dat was nog vóór de enorme stijging van brandstofprijzen.

Met hoge studiekosten, een lening bij de overheid en de huur van een studentenkamer, heeft de gemiddelde 18-jarige niet zomaar 3000 euro liggen. De vraag die veel jongeren daardoor stellen is: kan het halen van een rijbewijs eigenlijk goedkoper? Het antwoord is ja.

Dienst

Veel vaders zullen het belerend aan hun kinderen hebben verteld: 'Ik haalde mijn rijbewijs gewoon tijdens mijn diensttijd'. Dat was een handige optie, want het kostte je toendertijd geen cent.

Ondanks dat die diensttijd is afgeschaft, is het nog steeds mogelijk om bij defensie je 'papiertje' te halen. Na het afronden van je basisopleiding en vakopleiding bij de marine, luchtmacht of landmacht vergoedt Defensie 2000 euro aan lessen. Daarbij betalen ze je examens, én de eerste herkansing.

Turbolessen

Een andere optie is natuurlijk zo min mogelijk lessen. Een snelle zoektocht op internet laat zien dat er rijscholen zijn die tien autorijlessen plus het rijexamen voor een totaalprijs van 249 of 299 euro aanbieden.

Maar rijschoolhouder Natasja Hassan van Rijbewijs.nu waarschuwde vorig jaar bij EenVandaag voor de bodemprijzen. "Die leerlingen mogen dan heel snel afrijden, maar dan zakken ze voor het rijexamen en daarna moeten ze het volle pond voor de lessen betalen."

Buitenland

In bijna alle landen ter wereld is het goedkoper om je rijbewijs te halen dan in Nederland. Maar mocht je zo'n rijbewijs in het buitenland halen, dan moet deze na 185 dagen worden omgewisseld voor een Nederlandse. En dat mag lang niet met alle buitenlandse rijbewijzen.

Het is dan handig om te controleren of je je rijbewijs in Nederland zonder extra lessen mag omruilen. Met rijbewijzen uit de EU en enkele overige landen als Noorwegen, Groot-Brittanië, Zuid-Korea en Japan mag je gewoon blijven rijden. Maar bijvoorbeeld een rijbewijs uit de Verenigde Staten of Marokko is in Nederland niet zomaar geldig.

Realistisch?

Dus stel: je gaat naar het buitenland voor je rijbewijs. Is het dan goedkoper? Ja, in Italië kost het in totaal zo'n 800 euro. Maar daarvoor moet je wel officieel emigreren naar Italië, wat veel kosten met zich mee brengt. En je werkgever zal er ook niet erg tevreden mee zijn.

Een andere optie is Frankrijk. Daar liggen de totale kosten om je rijbewijs te halen rond de 1.450 euro in totaal. Dan bespaar je nog steeds ruim 1000 euro. Maar je bent wel verplicht minimaal zes maanden in Frankrijk te verblijven om examen te doen. Die verblijfkosten kunnen dan flink oplopen.

Minder lessen

De beste en meest realistische optie om kosteloos je rijbewijs te halen, is om een baan te vinden waar de werkgever je rijbewijs en opleiding vergoedt.

Mocht dat niet lukken, kan je niet naar het buitenland, en moet je toch de volle mep betalen, adviseert het CBR om kritisch naar het lesaanbod in Nederland te kijken. Als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het vaak ook zo.