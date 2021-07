Officieel staat het R-getal sinds vandaag op 1,37. Maar datawetenschapper Marino van Zelst denkt dat het eigenlijk al 3 is: "Dit is de snelste stijging ooit." Hij verwacht dat we na het weekend alweer op meer dan 10.000 nieuwe besmettingen per dag zitten.

Van Zelst is datawetenschapper aan de Tilburg University en houdt al sinds het begin van de coronacrisis alle besmettingscijfers nauwgezet bij. Ook is hij lid van de onafhankelijke expertgroep Red Team C19NL. Hij waarschuwde al meerdere keren voor te veel optimisme en kreeg steeds gelijk. Ook nu weer. En nu gaat het zelfs sneller dan hij had verwacht: "We hebben 6 maanden hard gewerkt en het waren 2 mooie weken."

Snelste stijging

Toen het kabinet op 18 juni enthousiast aankondigde dat vrijwel alle coronamaatregelen versoepeld zouden worden, was hij verbaasd. Vooral vanwege de oprukkende deltavariant waarvan nog onduidelijk was wat de gevolgen zouden zijn. En nu lopen de besmettingen zo snel op, dat er toch versoepelingen worden teruggedraaid.

"Vorige week zaten we nog op 500 tot 600 positieve testuitslagen per dag, nu zitten we op tien keer zoveel. We zien dat het reproductiegetal, waaruit we aflezen hoe snel de epidemie groeit, nu rond de drie of zelfs hoger ligt. Dat is de snelste stijging ooit."

Naar 10.000 besmettingen per dag

En Van Zelst verwacht dat het nog verder doorstijgt. "De komende paar dagen gaan we sowieso nog hard stijgen. De besmettingen zijn afgelopen weekend, of misschien daarvoor ontstaan. Het is realistisch dat we komend weekend, of in elk geval maandag waarschijnlijk 10.000 besmettingen zien. Dat is een enorme groei."

Dat het nu zo hard stijgt, komt volgens hem onder meer omdat de deltavariant veel besmettelijker is. "Als we niks zouden doen en het gewoon rond zouden laten gaan, zou je een R-getal krijgen van tussen de 5 en de 8. Dat is echt ontzettend hoog. Wat je nu ziet is dat er grote clusters ontstaan. Als er maar een paar besmettelijke mensen rondlopen, kun je veel mensen aansteken."

Grote groep long covid

Het gaat nu vooral om een stijging van besmettingen bij 10- tot 29-jarigen. Maar Van Zelst ziet dat ook bij oudere leeftijdsgroepen de besmettingen beginnen op te lopen. Dat heeft er volgens hem mee te maken dat nog maar 40 procent van de bevolking volledig is gevaccineerd. 60 procent nog niet en die groep maakt dus nog steeds kans om ernstig ziek te worden.

En dan is er nog long covid. "We zien dat besmettingen in 5 tot 10 procent van de gevallen tot long covid leiden. Met tienduizenden besmettingen per week, krijg je vanzelf een grote groep long covid-patiënten."

Nederland naar rood

Het aantal ziekenhuisopnames stijgt nog niet echt, maar dat is volgens Van Zelst een kwestie van tijd: "We zien in het Verenigd Koninkrijk dat het langer duurt dan normaal voordat opnames stijgen, maar ook daar is nu elke 2 weken een verdubbeling van de opnames. Met zulke besmettingscijfers stijgen de opnames ook vanzelf."

Ook voor vakantiegangers heeft Van Zelst geen goed nieuws. Het is volgens hem zeker dat Nederland weer op rood komt te staan, of in elk geval een aantal provincies. "Alle besmettingen van afgelopen week, gaan we komende week pas in de cijfers terugzien." En het zou zelfs donkerrood kunnen worden. Dat gebeurt bij meer dan 6250 besmettingen per dag over een periode van 14 dagen.

